27 мая 2024

В Екатеринбурге полицейские поймали краснодарского вахтовика из розыска

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, подсудимый, полиция, наручники, заключенный
Задержанный разыскивался из-за кражи денег Фото:

Транспортная полиция Екатеринбурга задержала 46-летнего вахтовика-беглеца из Краснодарского края, объявленного в розыск за кражу денег. Мужчину доставили в дежурную часть ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности в 2021 году по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию не имеющим судимость). Также установлено, что в отношении задержанного в ОМВД России по Майкопскому району МВД по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ по факту хищения денежных средств, в рамках расследования гражданин скрылся от следственных органов, после чего был объявлен в розыск», — следует из сообщения.

Местные силовики рассказали о задержании коллегам, разославшим ориентировку, и провели опрос вахтовика. «Мужчина получил обязательство о явке», — пояснили в ведомстве.

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Транспортная полиция Екатеринбурга задержала 46-летнего вахтовика-беглеца из Краснодарского края, объявленного в розыск за кражу денег. Мужчину доставили в дежурную часть ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности в 2021 году по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию не имеющим судимость). Также установлено, что в отношении задержанного в ОМВД России по Майкопскому району МВД по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ по факту хищения денежных средств, в рамках расследования гражданин скрылся от следственных органов, после чего был объявлен в розыск», — следует из сообщения. Местные силовики рассказали о задержании коллегам, разославшим ориентировку, и провели опрос вахтовика. «Мужчина получил обязательство о явке», — пояснили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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