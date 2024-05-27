В Екатеринбурге полицейские поймали краснодарского вахтовика из розыска

Транспортная полиция Екатеринбурга задержала 46-летнего вахтовика-беглеца из Краснодарского края, объявленного в розыск за кражу денег. Мужчину доставили в дежурную часть ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности в 2021 году по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию не имеющим судимость). Также установлено, что в отношении задержанного в ОМВД России по Майкопскому району МВД по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ по факту хищения денежных средств, в рамках расследования гражданин скрылся от следственных органов, после чего был объявлен в розыск», — следует из сообщения.
Местные силовики рассказали о задержании коллегам, разославшим ориентировку, и провели опрос вахтовика. «Мужчина получил обязательство о явке», — пояснили в ведомстве.
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