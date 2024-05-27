Появились рендеры ресторана, который откроют в Екатеринбурге на месте банкетного зала для бандитов

В Екатеринбурге на месте бывшего банкетного зала «Зимний сад», где в 90-е собирались бандиты, откроют ресторан грузинский ресторан «Супра». Рендеры заведения появились в Telegram.
«Это рендеры ресторана „Супра“, который летом откроется в „Космосе“. В интерьере есть даже рабочая „Волга“ 1960 года. По-моему, в багажнике будет бар», — пишет telegram-канал GourmetClubEkb.
Об открытии ресторана в ККТ «Космос» стало известно еще в октябре 2023 года. Сеть заведений обрела популярность во Владивостоке. Компания «Супра Космос» зарегистрирована 26 сентября 2023 года, ее владелицей является Александра Дыдаева, которая также руководит двумя филиалами сети ресторанов «Своя компания».
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