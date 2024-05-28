В Челябинске за год увеличился спрос на тренеров по плаванию

В Челябинске 73% опрошенных предпочитают плавать в закрытых бассейнах
В Челябинске спрос на услуги тренеров по плаванию увеличился на 7% за год. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».
«Конец мая — старт плавательного сезона. Треть опрошенных челябинцев (27%) предпочитает заниматься плаванием на открытом воздухе, а спрос на услуги инструкторов по плаванию за год вырос на 7%.», — сообщили URA.RU в «Авито Услугах».
По данным опроса, среди россиян наблюдается значительный рост интереса к плаванию. В Челябинске изменения не столь значительны, как в Ижевске, где спрос вырос в восемь раз.
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