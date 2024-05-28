28 мая 2024

В Челябинске за год увеличился спрос на тренеров по плаванию

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске 73% опрошенных предпочитают плавать в закрытых бассейнах
В Челябинске 73% опрошенных предпочитают плавать в закрытых бассейнах Фото:

В Челябинске спрос на услуги тренеров по плаванию увеличился на 7% за год. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».

«Конец мая — старт плавательного сезона. Треть опрошенных челябинцев (27%) предпочитает заниматься плаванием на открытом воздухе, а спрос на услуги инструкторов по плаванию за год вырос на 7%.», — сообщили URA.RU в «Авито Услугах».

По данным опроса, среди россиян наблюдается значительный рост интереса к плаванию. В Челябинске изменения не столь значительны, как в Ижевске, где спрос вырос в восемь раз.

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В Челябинске спрос на услуги тренеров по плаванию увеличился на 7% за год. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги». «Конец мая — старт плавательного сезона. Треть опрошенных челябинцев (27%) предпочитает заниматься плаванием на открытом воздухе, а спрос на услуги инструкторов по плаванию за год вырос на 7%.», — сообщили URA.RU в «Авито Услугах». По данным опроса, среди россиян наблюдается значительный рост интереса к плаванию. В Челябинске изменения не столь значительны, как в Ижевске, где спрос вырос в восемь раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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