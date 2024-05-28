Города ХМАО в преддверии летних месяцев заметает снегом. Жители сообщили URA.RU, что метель бушует в Нижневартовске, Когалыме, Лангепасе, снежный циклон накрыл Нефтеюганск и Пыть-Ях.
«В Нижневартовске вьюга, плохая видимость на дорогах. Опасная ситуация на трассах, потому что большинство водителей уже поменяли зимнюю резину на летнюю», — сообщил агентству автомобилист.
Аналогичная ситуация в Когалыме, Сургуте и Радужном. Дороги покрылись снегом, что усложняет передвижение транспорта. Снег пролетает в Ханты-Мансийске. Синоптики прогнозируют, что осадки — снег с дождем — будут идти на протяжении всего дня. Местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.
Ранее URA.RU писало, что в городах ХМАО 28 и 29 мая прогнозируют снег с дождем и сильный ветер. Температуру воздуха обещали от -1 до +5 градусов.
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