28 мая 2024

Города ХМАО перед началом лета засыпало снегом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ХМАО накрыла снежная буря
ХМАО накрыла снежная буря Фото:

Города ХМАО в преддверии летних месяцев заметает снегом. Жители сообщили URA.RU, что метель бушует в Нижневартовске, Когалыме, Лангепасе, снежный циклон накрыл Нефтеюганск и Пыть-Ях.

«В Нижневартовске вьюга, плохая видимость на дорогах. Опасная ситуация на трассах, потому что большинство водителей уже поменяли зимнюю резину на летнюю», — сообщил агентству автомобилист.

Аналогичная ситуация в Когалыме, Сургуте и Радужном. Дороги покрылись снегом, что усложняет передвижение транспорта. Снег пролетает в Ханты-Мансийске. Синоптики прогнозируют, что осадки — снег с дождем — будут идти на протяжении всего дня. Местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

 Ранее URA.RU писало, что в городах ХМАО 28 и 29 мая прогнозируют снег с дождем и сильный ветер. Температуру воздуха обещали от -1 до +5 градусов.

Майский снег в Радужном
Майский снег в Радужном
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Снег в Нижневартовске: 29 мая 2024 года
Снег в Нижневартовске: 29 мая 2024 года
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Города ХМАО в преддверии летних месяцев заметает снегом. Жители сообщили URA.RU, что метель бушует в Нижневартовске, Когалыме, Лангепасе, снежный циклон накрыл Нефтеюганск и Пыть-Ях. «В Нижневартовске вьюга, плохая видимость на дорогах. Опасная ситуация на трассах, потому что большинство водителей уже поменяли зимнюю резину на летнюю», — сообщил агентству автомобилист. Аналогичная ситуация в Когалыме, Сургуте и Радужном. Дороги покрылись снегом, что усложняет передвижение транспорта. Снег пролетает в Ханты-Мансийске. Синоптики прогнозируют, что осадки — снег с дождем — будут идти на протяжении всего дня. Местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.  Ранее URA.RU писало, что в городах ХМАО 28 и 29 мая прогнозируют снег с дождем и сильный ветер. Температуру воздуха обещали от -1 до +5 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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