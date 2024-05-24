Таможенники не пустили в Челябинскую область 20 тонн лука

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Лук не пустили в Челябинской, потому что его ждали на пункте Курганской области Фото:

В Челябинскую область запретили ввозить из Казахстана 20 тонн репчатого лука. Как URA.RU 24 мая рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, основанием для запрета со стороны челябинской таможни стало несоответствие в документах.

«В Бугристом запрещен ввоз 20 тонн репчатого лука. Основанием для возврата послужило несоответствие пункта пропуска, указанного в фитосанитарном сертификате», — отметили URA.RU в Россельхознадзоре.

По документам, ввозить должны были через контрольно-пропускной пункт в Петухово в Курганской области. При этом международный стандарт предписывает ввозить грузы через пункт, который указан в документах.

По той же причине 21 мая не допустили партию с белокочанной капустой. Вес груза также составлял 20 тонн. Обе партии растительной продукции отправили обратно в Казахстан.

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В Челябинскую область запретили ввозить из Казахстана 20 тонн репчатого лука. Как URA.RU 24 мая рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, основанием для запрета со стороны челябинской таможни стало несоответствие в документах. «В Бугристом запрещен ввоз 20 тонн репчатого лука. Основанием для возврата послужило несоответствие пункта пропуска, указанного в фитосанитарном сертификате», — отметили URA.RU в Россельхознадзоре. По документам, ввозить должны были через контрольно-пропускной пункт в Петухово в Курганской области. При этом международный стандарт предписывает ввозить грузы через пункт, который указан в документах. По той же причине 21 мая не допустили партию с белокочанной капустой. Вес груза также составлял 20 тонн. Обе партии растительной продукции отправили обратно в Казахстан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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