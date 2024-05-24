Таможенники не пустили в Челябинскую область 20 тонн лука

24 мая 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Лук не пустили в Челябинской, потому что его ждали на пункте Курганской области Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинскую область запретили ввозить из Казахстана 20 тонн репчатого лука. Как URA.RU 24 мая рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, основанием для запрета со стороны челябинской таможни стало несоответствие в документах. «В Бугристом запрещен ввоз 20 тонн репчатого лука. Основанием для возврата послужило несоответствие пункта пропуска, указанного в фитосанитарном сертификате», — отметили URA.RU в Россельхознадзоре. По документам, ввозить должны были через контрольно-пропускной пункт в Петухово в Курганской области. При этом международный стандарт предписывает ввозить грузы через пункт, который указан в документах. По той же причине 21 мая не допустили партию с белокочанной капустой. Вес груза также составлял 20 тонн. Обе партии растительной продукции отправили обратно в Казахстан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинскую область запретили ввозить из Казахстана 20 тонн репчатого лука. Как URA.RU 24 мая рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, основанием для запрета со стороны челябинской таможни стало несоответствие в документах. «В Бугристом запрещен ввоз 20 тонн репчатого лука. Основанием для возврата послужило несоответствие пункта пропуска, указанного в фитосанитарном сертификате», — отметили URA.RU в Россельхознадзоре. По документам, ввозить должны были через контрольно-пропускной пункт в Петухово в Курганской области. При этом международный стандарт предписывает ввозить грузы через пункт, который указан в документах. По той же причине 21 мая не допустили партию с белокочанной капустой. Вес груза также составлял 20 тонн. Обе партии растительной продукции отправили обратно в Казахстан.