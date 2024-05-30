Омбудсмен ХМАО помогла вернуть трех бойцов СВО из украинского плена

В Россию из украинского плена вернули трех пленных бойцов СВО из ХМАО. Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова сообщила корреспонденту URA.RU, что в списках мобилизованные из Сургута, Нижневартовска и Урая.
«Среди вернувшихся пленных — трое наших мобилизованных из Урая, Нижневартовска и Сургута. Боец из Урая находился в плену с ноября, а вартовчанин и сургутянин — с июня 2023 год», — сообщила Стребкова.
По словам омбудсмена, к ней обратились родственники военнослужащих, когда те перестали выходить на связь с семьями. К розыску при ходатайстве Стребковой подключилось Министерство обороны РФ, омбудсмен России Татьяна Москалькова, военкомат ХМАО и Международный Комитет Красного Креста. После возвращения в Россию бойцам проводят медосмотр, оказывают им психологическую помощь. Затем их направят на реабилитацию.
Ранее URA.RU писало о проведенном обмене пленными. Домой вернулись 75 россиян.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!