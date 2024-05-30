30 мая 2024

Омбудсмен ХМАО помогла вернуть трех бойцов СВО из украинского плена

© Служба новостей «URA.RU»
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Трое югорчан вернулись из украинского плена
Трое югорчан вернулись из украинского плена Фото:

В Россию из украинского плена вернули трех пленных бойцов СВО из ХМАО. Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова сообщила корреспонденту URA.RU, что в списках мобилизованные из Сургута, Нижневартовска и Урая.

«Среди вернувшихся пленных — трое наших мобилизованных из Урая, Нижневартовска и Сургута. Боец из Урая находился в плену с ноября, а вартовчанин и сургутянин — с июня 2023 год», — сообщила Стребкова.

По словам омбудсмена, к ней обратились родственники военнослужащих, когда те перестали выходить на связь с семьями. К розыску при ходатайстве Стребковой подключилось Министерство обороны РФ, омбудсмен России Татьяна Москалькова, военкомат ХМАО и Международный Комитет Красного Креста. После возвращения в Россию бойцам проводят медосмотр, оказывают им психологическую помощь. Затем их направят на реабилитацию.

Ранее URA.RU писало о проведенном обмене пленными. Домой вернулись 75 россиян.

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В Россию из украинского плена вернули трех пленных бойцов СВО из ХМАО. Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова сообщила корреспонденту URA.RU, что в списках мобилизованные из Сургута, Нижневартовска и Урая. «Среди вернувшихся пленных — трое наших мобилизованных из Урая, Нижневартовска и Сургута. Боец из Урая находился в плену с ноября, а вартовчанин и сургутянин — с июня 2023 год», — сообщила Стребкова. По словам омбудсмена, к ней обратились родственники военнослужащих, когда те перестали выходить на связь с семьями. К розыску при ходатайстве Стребковой подключилось Министерство обороны РФ, омбудсмен России Татьяна Москалькова, военкомат ХМАО и Международный Комитет Красного Креста. После возвращения в Россию бойцам проводят медосмотр, оказывают им психологическую помощь. Затем их направят на реабилитацию. Ранее URA.RU писало о проведенном обмене пленными. Домой вернулись 75 россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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