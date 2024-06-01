Пересдача ЕГЭ никак не повлияет на рейтинг абитуриента при преступлении в вуз. Об этом сообщили в Минобрнауки.
«Пересдача ЕГЭ не отразится на рейтинге абитуриента при поступлении в вузы РФ. главным критерием ранжирования в конкурсных списках остается сумма конкурсных баллов», — рассказали РИА Новости в министерства.
Первые ЕГЭ начались в России 23 мая. Последний экзамен пройдет 11 июня. Потом следуют резервные дни. Главным нововведением в этом году стало то, что школьники смогут пересдать один из предметов до конца приемной кампании. Пересдать экзамен можно будет 4 и 5 июля.
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