Минобрнауки: как пересдача ЕГЭ повлияет на поступление в вуз

Минобрнауки: пересдача ЕГЭ не отразится на рейтинге абитуриента

01 июня 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

Дни для пересдачи ЕГЭ назначены на 4 и 5 июля Фото: Анна Майорова © URA.RU Пересдача ЕГЭ никак не повлияет на рейтинг абитуриента при преступлении в вуз. Об этом сообщили в Минобрнауки. Новость по теме Даты и результаты ЕГЭ-2024. Инфографика «Пересдача ЕГЭ не отразится на рейтинге абитуриента при поступлении в вузы РФ. главным критерием ранжирования в конкурсных списках остается сумма конкурсных баллов», — рассказали РИА Новости в министерства. Первые ЕГЭ начались в России 23 мая. Последний экзамен пройдет 11 июня. Потом следуют резервные дни. Главным нововведением в этом году стало то, что школьники смогут пересдать один из предметов до конца приемной кампании. Пересдать экзамен можно будет 4 и 5 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пересдача ЕГЭ никак не повлияет на рейтинг абитуриента при преступлении в вуз. Об этом сообщили в Минобрнауки. «Пересдача ЕГЭ не отразится на рейтинге абитуриента при поступлении в вузы РФ. главным критерием ранжирования в конкурсных списках остается сумма конкурсных баллов», — рассказали РИА Новости в министерства. Первые ЕГЭ начались в России 23 мая. Последний экзамен пройдет 11 июня. Потом следуют резервные дни. Главным нововведением в этом году стало то, что школьники смогут пересдать один из предметов до конца приемной кампании. Пересдать экзамен можно будет 4 и 5 июля.