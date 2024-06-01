Минобрнауки: как пересдача ЕГЭ повлияет на поступление в вуз

Минобрнауки: пересдача ЕГЭ не отразится на рейтинге абитуриента
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Первые экзамены в рамках основного периода сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, егэ, экзамен, школьный класс, парта, школа, единый государственный экзамен, школьная парта
Дни для пересдачи ЕГЭ назначены на 4 и 5 июля Фото:

Пересдача ЕГЭ никак не повлияет на рейтинг абитуриента при преступлении в вуз. Об этом сообщили в Минобрнауки.

Новость по теме
Даты и результаты ЕГЭ-2024. Инфографика

«Пересдача ЕГЭ не отразится на рейтинге абитуриента при поступлении в вузы РФ. главным критерием ранжирования в конкурсных списках остается сумма конкурсных баллов», — рассказали РИА Новости в министерства.

Первые ЕГЭ начались в России 23 мая. Последний экзамен пройдет 11 июня. Потом следуют резервные дни. Главным нововведением в этом году стало то, что школьники смогут пересдать один из предметов до конца приемной кампании. Пересдать экзамен можно будет 4 и 5 июля.

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Пересдача ЕГЭ никак не повлияет на рейтинг абитуриента при преступлении в вуз. Об этом сообщили в Минобрнауки. «Пересдача ЕГЭ не отразится на рейтинге абитуриента при поступлении в вузы РФ. главным критерием ранжирования в конкурсных списках остается сумма конкурсных баллов», — рассказали РИА Новости в министерства. Первые ЕГЭ начались в России 23 мая. Последний экзамен пройдет 11 июня. Потом следуют резервные дни. Главным нововведением в этом году стало то, что школьники смогут пересдать один из предметов до конца приемной кампании. Пересдать экзамен можно будет 4 и 5 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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