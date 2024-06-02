Глава СК поручил завести уголовное дело из-за нелегальной свалки в Екатеринбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за нелегальной свалки в Шувакишском лесопарке, которая действует еще с 2021 года. Объект продолжал работать, несмотря на решение суда о его ликвидации, рассказали в пресс-службе ведомства.
«С 2021 года представителями одной из городских служб организован прием строительных и производственных отходов на участке по улице Коммунистической в границах особо охраняемой природной территории регионального значения Шувакишский лесной парк. Несмотря на неоднократные обращения местных жителей в уполномоченные органы и вступившее в законную силу решение суда о ликвидации свалки, нарушения не устранены», — следует из сообщения.
Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело. Доклад и результаты расследования инцидента также предоставят главе ведомства.
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