02 июня 2024

Глава СК поручил завести уголовное дело из-за нелегальной свалки в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Доклад о расследовании дела предоставят Александру Бастрыкину
Доклад о расследовании дела предоставят Александру Бастрыкину Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за нелегальной свалки в Шувакишском лесопарке, которая действует еще с 2021 года. Объект продолжал работать, несмотря на решение суда о его ликвидации, рассказали в пресс-службе ведомства.

«С 2021 года представителями одной из городских служб организован прием строительных и производственных отходов на участке по улице Коммунистической в границах особо охраняемой природной территории регионального значения Шувакишский лесной парк. Несмотря на неоднократные обращения местных жителей в уполномоченные органы и вступившее в законную силу решение суда о ликвидации свалки, нарушения не устранены», — следует из сообщения.

Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело. Доклад и результаты расследования инцидента также предоставят главе ведомства.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за нелегальной свалки в Шувакишском лесопарке, которая действует еще с 2021 года. Объект продолжал работать, несмотря на решение суда о его ликвидации, рассказали в пресс-службе ведомства. «С 2021 года представителями одной из городских служб организован прием строительных и производственных отходов на участке по улице Коммунистической в границах особо охраняемой природной территории регионального значения Шувакишский лесной парк. Несмотря на неоднократные обращения местных жителей в уполномоченные органы и вступившее в законную силу решение суда о ликвидации свалки, нарушения не устранены», — следует из сообщения. Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело. Доклад и результаты расследования инцидента также предоставят главе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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