Екатеринбуржцев зовут играть на улице с именитыми гроссмейстерами

На фестивале «Движение» в Екатеринбурге проведут шахматный турнир
© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир пройдет 8 июня на Вайнера
Турнир пройдет 8 июня на Вайнера Фото:

На фестивале музыки, спорта и мотокультуры «Движение» в Екатеринбурге пройдет событие для любителей шахмат — турнир Blues and Chess. 8 июня под медиаэкраном на Вайнера каждый желающий сможет помериться силами с именитыми шахматистами. 

Играть участники будут с гроссмейстерами Леонидом Тоцким, Сергеем Вокаревым и Леей Гарифуллиной, мастером FIDE Алексеем Прохоровым и мастером спорта РФ Артемом Пингиным. Состязания пройдут с 14:00 до 19:00, нужна предварительная регистрация.

Завершится день масштабным концертом группы Blues Doctors с оркестром, начало — в 21:00. Партнерами площадки выступили компания «Сима-ленд» и Федерация шахмат Свердловской области. 

«Движение» пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме 8 и 9 июня. В программе — кулинарное шоу, литературный и кинофестиваль, автомобильное ралли и другие активности. Также бесплатно выступят L»ONE, Uma2rma, «Папин Олимпос», «Обе Две», OTYKEN и «Ундервуд». Всего в проекте запланированы 30 мероприятий. 

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На фестивале музыки, спорта и мотокультуры «Движение» в Екатеринбурге пройдет событие для любителей шахмат — турнир Blues and Chess. 8 июня под медиаэкраном на Вайнера каждый желающий сможет помериться силами с именитыми шахматистами.  Играть участники будут с гроссмейстерами Леонидом Тоцким, Сергеем Вокаревым и Леей Гарифуллиной, мастером FIDE Алексеем Прохоровым и мастером спорта РФ Артемом Пингиным. Состязания пройдут с 14:00 до 19:00, нужна предварительная регистрация. Завершится день масштабным концертом группы Blues Doctors с оркестром, начало — в 21:00. Партнерами площадки выступили компания «Сима-ленд» и Федерация шахмат Свердловской области.  «Движение» пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме 8 и 9 июня. В программе — кулинарное шоу, литературный и кинофестиваль, автомобильное ралли и другие активности. Также бесплатно выступят L»ONE, Uma2rma, «Папин Олимпос», «Обе Две», OTYKEN и «Ундервуд». Всего в проекте запланированы 30 мероприятий. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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