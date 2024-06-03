Екатеринбуржцев зовут играть на улице с именитыми гроссмейстерами

На фестивале музыки, спорта и мотокультуры «Движение» в Екатеринбурге пройдет событие для любителей шахмат — турнир Blues and Chess. 8 июня под медиаэкраном на Вайнера каждый желающий сможет помериться силами с именитыми шахматистами.
Играть участники будут с гроссмейстерами Леонидом Тоцким, Сергеем Вокаревым и Леей Гарифуллиной, мастером FIDE Алексеем Прохоровым и мастером спорта РФ Артемом Пингиным. Состязания пройдут с 14:00 до 19:00, нужна предварительная регистрация.
Завершится день масштабным концертом группы Blues Doctors с оркестром, начало — в 21:00. Партнерами площадки выступили компания «Сима-ленд» и Федерация шахмат Свердловской области.
«Движение» пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме 8 и 9 июня. В программе — кулинарное шоу, литературный и кинофестиваль, автомобильное ралли и другие активности. Также бесплатно выступят L»ONE, Uma2rma, «Папин Олимпос», «Обе Две», OTYKEN и «Ундервуд». Всего в проекте запланированы 30 мероприятий.
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