Мишустин назвал основные принципы продовольственной безопасности ЕАЭС

Мишустин: РФ продолжит обеспечивать продовольственную безопасность в мире

03 июня 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Мишустин в Минске перечислил главные принципы продовольственной безопасности в мире Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия, совместно с партнерами по ЕАЭС, готова обеспечить продовольственную безопасность в мире. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин во время пленарной сессии «Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза» в Минске, третьего июня. URA.RU собрало главные заявления российского премьера. Независимость от импорта — гарантия продбезопасности «Задача обеспечения продовольственной безопасности, без преувеличения, — имеет ключевое значение для России и всех государств Евразийского экономического союза. Важно, чтобы гражданам были доступны качественные, здоровые и, конечно, разнообразные продукты питания. Это требует развития десятка смежных направлений», — такими словами Мишустин начал свое выступление. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Новость по теме Россия продолжит помогать странам Азии и Африки, несмотря на санкции Запада Премьер-министр подчеркнул: необходимо активизировать развитие независимого от импорта производства в аграрном секторе, включая сельскохозяйственную технику и удобрения, а также в пищевой, перерабатывающей и химической отраслях. Важно, по его словам, также наладить надежную систему логистики, установить стабильные торговые связи и цепочки поставок ключевых ресурсов, таких как топливо, удобрения, зерно и другие продовольственные товары. «Кроме того, следует продолжить поддержку научных исследований и инновационных разработок», — считает Мишустин. Российская зерноуборочная техника на «Дне уральского поля» (Курганская область) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Гуманитарная миссия России «Высокий уровень собственного производства позволяет нам поддерживать и другие государства. И мы это делаем, несмотря на препятствия, создаваемые „коллективным“ Западом, — в плане финансового обслуживания сделок, логистики и страхования», — заявил премьер. Новость по теме Мишустин назвал выгоду России от Евразийского экономического союза За прошедшие пять лет Россия предоставила около 380 тысяч тонн продовольствия в качестве гуманитарной помощи странам Африки и Азии. В феврале 2024 года, подчеркнул Мишустин, успешно завершилась операция по бесплатной передаче 200 тысяч тонн российской пшеницы шести африканским нациям, а также было отправлено более 110 тысяч тонн удобрений в Малави, Кению, Зимбабве и Нигерию. Несмотря на задержку дополнительных партий удобрений в европейских портах из-за враждебных действий, Россия решила безвозмездно доставить эти необходимые ресурсы странам, наиболее нуждающимся в помощи. Ставка на новый совещательный орган Ключевыми задачами на ближайшее десятилетие для России являются увеличение объемов производства в АПК на 25% и расширение экспорта в 1,5 раза, что представляет собой весьма амбициозные цели. Работа по достижению этих показателей уже начата. «Считаем важным формировать такие планы всеми государствами „пятерки“ — на основе согласованных балансов. Площадкой для этой работы может быть Евразийская экономическая комиссия», — сказал Мишустин. Позитивные тенденции союза Новость по теме В правительстве раскрыли секрет российского успеха в противостоянии санкциям «Производство в АПК за 10 лет существования ЕАЭС увеличилось более чем на четверть. И за первый квартал текущего года прибавило еще свыше полутора процентов. Такие позитивные тенденции наблюдаются во всех государствах „пятерки“», — уверен Мишустин. Этому способствовало большое количество земель, находящихся в сельскохозяйственном обороте у стран ЕАЭС — 320 млн гектар. Так, по словам Мишустина, Россия и Казахстан полностью перекрывают потребности союзного рынка в зерне и растительных маслах, в то время как Белоруссия является надежным источником мясо-молочной продукции. Армения и Киргизия специализируются на поставках овощей и фруктов, которые пользуются большим спросом в других странах Союза. Страны ЕАЭС обладают своим немалым промышленным потенциалом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новые логистические проекты Для стран ЕАЭС критически важны, по словам Мишустина, эффективная логистика и развитие современных транспортных коридоров. Они позволяют снизить расходы грузооператоров и обеспечить быструю доставку товаров благодаря полной цифровизации процесса трансграничной перевозки. Проект «Евразийский агроэкспресс» является ярким примером такого подхода, ускоряя транспортировку сельскохозяйственной продукции и способствуя расширению экспорта Союза в страны, такие как Узбекистан, Китай и Индия. В прошлом году было заключено четырнадцать соглашений с российскими регионами о включении в «Агроэкспресс», и в планах продолжение работ по проектированию и строительству агрохабов и торгово-логистических центров вдоль маршрута, что позволит расширить доступ к свежим и качественным овощам, фруктам и другим продуктам питания для еще большего числа людей. «Еще одна задача — это адаптация сельскохозяйственного сектора Союза к меняющимся климатическим условиям», — сказал Мишустин в заключение своей речи. Он попросил поддержать аграриев и машиностроителей в каждой из стран ЕАЭС, чтобы у них было все необходимое. «Это поможет приумножить результаты агропромышленных комплексов „пятерки“. И в полной мере раскрыть потенциал Союза», — подытожил Мишустин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия, совместно с партнерами по ЕАЭС, готова обеспечить продовольственную безопасность в мире. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин во время пленарной сессии «Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза» в Минске, третьего июня. URA.RU собрало главные заявления российского премьера. «Задача обеспечения продовольственной безопасности, без преувеличения, — имеет ключевое значение для России и всех государств Евразийского экономического союза. Важно, чтобы гражданам были доступны качественные, здоровые и, конечно, разнообразные продукты питания. Это требует развития десятка смежных направлений», — такими словами Мишустин начал свое выступление. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Премьер-министр подчеркнул: необходимо активизировать развитие независимого от импорта производства в аграрном секторе, включая сельскохозяйственную технику и удобрения, а также в пищевой, перерабатывающей и химической отраслях. Важно, по его словам, также наладить надежную систему логистики, установить стабильные торговые связи и цепочки поставок ключевых ресурсов, таких как топливо, удобрения, зерно и другие продовольственные товары. «Кроме того, следует продолжить поддержку научных исследований и инновационных разработок», — считает Мишустин. За прошедшие пять лет Россия предоставила около 380 тысяч тонн продовольствия в качестве гуманитарной помощи странам Африки и Азии. В феврале 2024 года, подчеркнул Мишустин, успешно завершилась операция по бесплатной передаче 200 тысяч тонн российской пшеницы шести африканским нациям, а также было отправлено более 110 тысяч тонн удобрений в Малави, Кению, Зимбабве и Нигерию. Несмотря на задержку дополнительных партий удобрений в европейских портах из-за враждебных действий, Россия решила безвозмездно доставить эти необходимые ресурсы странам, наиболее нуждающимся в помощи. Ключевыми задачами на ближайшее десятилетие для России являются увеличение объемов производства в АПК на 25% и расширение экспорта в 1,5 раза, что представляет собой весьма амбициозные цели. Работа по достижению этих показателей уже начата. «Производство в АПК за 10 лет существования ЕАЭС увеличилось более чем на четверть. И за первый квартал текущего года прибавило еще свыше полутора процентов. Такие позитивные тенденции наблюдаются во всех государствах „пятерки“», — уверен Мишустин. Этому способствовало большое количество земель, находящихся в сельскохозяйственном обороте у стран ЕАЭС — 320 млн гектар. Так, по словам Мишустина, Россия и Казахстан полностью перекрывают потребности союзного рынка в зерне и растительных маслах, в то время как Белоруссия является надежным источником мясо-молочной продукции. Армения и Киргизия специализируются на поставках овощей и фруктов, которые пользуются большим спросом в других странах Союза. Для стран ЕАЭС критически важны, по словам Мишустина, эффективная логистика и развитие современных транспортных коридоров. Они позволяют снизить расходы грузооператоров и обеспечить быструю доставку товаров благодаря полной цифровизации процесса трансграничной перевозки. Проект «Евразийский агроэкспресс» является ярким примером такого подхода, ускоряя транспортировку сельскохозяйственной продукции и способствуя расширению экспорта Союза в страны, такие как Узбекистан, Китай и Индия. «Еще одна задача — это адаптация сельскохозяйственного сектора Союза к меняющимся климатическим условиям», — сказал Мишустин в заключение своей речи. Он попросил поддержать аграриев и машиностроителей в каждой из стран ЕАЭС, чтобы у них было все необходимое. «Это поможет приумножить результаты агропромышленных комплексов „пятерки“. И в полной мере раскрыть потенциал Союза», — подытожил Мишустин.