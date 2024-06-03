Россия продолжит помогать странам Азии и Африки, несмотря на санкции Запада

Мишустин: Россия продолжит исполнять коммерческие и гуманитарные обязательства

03 июня 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

РФ оказала гуманитарную помощь странам Азии и Африки в виде сотен тысяч тонн удобрений и продовольствия, подчеркнул Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия успешно справляется с санкционными препятствиями со стороны стран коллективного Запада в вопросах логистики, обслуживания сделок и их страхования, что позволяет, в том числе, оказывать продовольственную помощь странам Африки. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Минске третьего июня. «Высокий уровень собственного производства позволяет нам поддерживать и другие государства. И мы это делаем, несмотря на препятствия, создаваемые „коллективным“ Западом, — в плане финансового обслуживания сделок, логистики и страхования», — заявил Мишустин. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Новость по теме Мишустин назвал основные принципы продовольственной безопасности ЕАЭС За последние пять лет, отметил Мишустин, Россия предоставила гуманитарную помощь в виде примерно 380 тысяч тонн продовольствия государствам Африки и Азии, подтверждая свою роль ответственного международного партнера. По его словам, в феврале была успешно завершена бесплатная передача 200 тысяч тонн российской пшеницы шести африканским странам, а также отправлено более 110 тысяч тонн удобрений в Малави, Кению, Зимбабве и Нигерию. Несмотря на препятствия со стороны недоброжелателей, которые задержали большое количество удобрений в европейских портах, премьер отметил, — Россия приняла решение бесплатно направить эти грузы странам, нуждающимся в них. «Мы всегда были и остаемся ответственным международным партнером. Добросовестно выполняем все коммерческие и гуманитарные обязательства», — почеркнул Мишустин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия успешно справляется с санкционными препятствиями со стороны стран коллективного Запада в вопросах логистики, обслуживания сделок и их страхования, что позволяет, в том числе, оказывать продовольственную помощь странам Африки. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Минске третьего июня. «Высокий уровень собственного производства позволяет нам поддерживать и другие государства. И мы это делаем, несмотря на препятствия, создаваемые „коллективным“ Западом, — в плане финансового обслуживания сделок, логистики и страхования», — заявил Мишустин. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. За последние пять лет, отметил Мишустин, Россия предоставила гуманитарную помощь в виде примерно 380 тысяч тонн продовольствия государствам Африки и Азии, подтверждая свою роль ответственного международного партнера. По его словам, в феврале была успешно завершена бесплатная передача 200 тысяч тонн российской пшеницы шести африканским странам, а также отправлено более 110 тысяч тонн удобрений в Малави, Кению, Зимбабве и Нигерию. Несмотря на препятствия со стороны недоброжелателей, которые задержали большое количество удобрений в европейских портах, премьер отметил, — Россия приняла решение бесплатно направить эти грузы странам, нуждающимся в них. «Мы всегда были и остаемся ответственным международным партнером. Добросовестно выполняем все коммерческие и гуманитарные обязательства», — почеркнул Мишустин.