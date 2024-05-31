В правительстве раскрыли секрет российского успеха в противостоянии санкциям

Российские компании на площадке ЕАЭС реализуют инвестпроекты по множеству направлений, в том числе, в энергетике, в промышленности в транспортном секторе. Это один из элементов успеха в противостоянии стран-участниц санкциям Запада. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал в ходе своего интервью на канале «Россия-24» 31 мая.
«На заседании высшего евразийского экономического совета в Москве 8 мая президент России Владимирович Путин подчеркнул, что наше объединение показало свою эффективность перед лицом всех новых вызовов, но и прежде всего в условиях перестройки сложившейся архитектуры, международных отношений и нарастающего санкционного давления», — сказал Мишустин.
Ключевым решением в противостоянии Западу, подчеркнул глава правительства, является углубление интеграционных процессов и совместная защита интересов государств, а также сотрудничество в области технологической и финансовой независимости. Он уверен, что страны Евразийского союза обладают всем необходимым для этого, включая экономическую взаимодополняемость, тесные исторические и культурные связи, а также общее стремление к прогрессу, укреплению национальных экономик, улучшению деловой среды и, что самое важное, к повышению уровня жизни граждан.
Премьер уверен, что текущая ситуация не ограничивается только незаконными санкциями против России и Белоруссии, но имеет глубокие системные корни. Политика Запада, считает Мишустин, направлена на сдерживание развития стран глобального Юга, что представляет реальную угрозу для всех богатых ресурсами государств Евразийского региона. «И скажу прямо, в одиночку такие тенденции не преодолеть», — подчеркнул Мишустин.
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