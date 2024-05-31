Мишустин назвал выгоду России от Евразийского экономического союза

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о том, какую выгоду имеет Россия от работы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По его словам, российский экспорт в эти страны увеличился в два раза. Об этом стало известно из интервью главы правительства.
«Это рост торговли и инвестиционных обменов, возможности для расширения деловых контактов, кооперации, запуска большого количества взаимовыгодных проектов, двухсотмиллионный рынок и внешнеэкономические связи, в рамках которого [страны] растут опережающими темпами», — подчеркнул Мишустин. Трансляция интервью ведется на телеканале «Россия 24».
Мишустин добавил, что российский экспорт в страны ЕАЭС увеличился в два раза. Речь идет о торговле «сложной продукцией». Премьер добавил, что в товарообороте с этими государствами доля машин, оборудования и транспортных средств по итогам 2023 года составила «практически четверть».
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