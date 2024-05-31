Мишустин назвал выгоду России от Евразийского экономического союза

31 мая 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Мишустин рассказал, что Россия заинтересована в сотрудничества со странами ЕАЭС Фото: Антон Григорьев © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о том, какую выгоду имеет Россия от работы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По его словам, российский экспорт в эти страны увеличился в два раза. Об этом стало известно из интервью главы правительства. «Это рост торговли и инвестиционных обменов, возможности для расширения деловых контактов, кооперации, запуска большого количества взаимовыгодных проектов, двухсотмиллионный рынок и внешнеэкономические связи, в рамках которого [страны] растут опережающими темпами», — подчеркнул Мишустин. Трансляция интервью ведется на телеканале «Россия 24». Мишустин добавил, что российский экспорт в страны ЕАЭС увеличился в два раза. Речь идет о торговле «сложной продукцией». Премьер добавил, что в товарообороте с этими государствами доля машин, оборудования и транспортных средств по итогам 2023 года составила «практически четверть». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о том, какую выгоду имеет Россия от работы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По его словам, российский экспорт в эти страны увеличился в два раза. Об этом стало известно из интервью главы правительства. «Это рост торговли и инвестиционных обменов, возможности для расширения деловых контактов, кооперации, запуска большого количества взаимовыгодных проектов, двухсотмиллионный рынок и внешнеэкономические связи, в рамках которого [страны] растут опережающими темпами», — подчеркнул Мишустин. Трансляция интервью ведется на телеканале «Россия 24». Мишустин добавил, что российский экспорт в страны ЕАЭС увеличился в два раза. Речь идет о торговле «сложной продукцией». Премьер добавил, что в товарообороте с этими государствами доля машин, оборудования и транспортных средств по итогам 2023 года составила «практически четверть».