Беспилотники атаковали подстанцию в Запорожской области

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Дроны ВСУ атаковали подстанцию в Запорожской области (архивное фото)
Дроны ВСУ атаковали подстанцию в Запорожской области (архивное фото) Фото:

Три украинских беспилотника-камикадзе атаковали подстанцию в Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом рассказали в администрации города.

"Три беспилотника-камикадзе ВСУ атаковали подстанцию в прифронтовой Каменке-Днепровской в Запорожской области", - уточнили в администрации. Сообщение передает ТАСС. Отмечается, что город относится к прифронтовой части. Подстанция получила повреждения. Предварительно жертв среди людей нет.

Украина периодически атакует российские территории при помощи дронов. Помимо украинских беспилотников ранее над небом Крыма был обнаружен также американский дрон.

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Три украинских беспилотника-камикадзе атаковали подстанцию в Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом рассказали в администрации города. "Три беспилотника-камикадзе ВСУ атаковали подстанцию в прифронтовой Каменке-Днепровской в Запорожской области", - уточнили в администрации. Сообщение передает ТАСС. Отмечается, что город относится к прифронтовой части. Подстанция получила повреждения. Предварительно жертв среди людей нет. Украина периодически атакует российские территории при помощи дронов. Помимо украинских беспилотников ранее над небом Крыма был обнаружен также американский дрон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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