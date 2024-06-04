Беспилотники атаковали подстанцию в Запорожской области

Три украинских беспилотника-камикадзе атаковали подстанцию в Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом рассказали в администрации города.
"Три беспилотника-камикадзе ВСУ атаковали подстанцию в прифронтовой Каменке-Днепровской в Запорожской области", - уточнили в администрации. Сообщение передает ТАСС. Отмечается, что город относится к прифронтовой части. Подстанция получила повреждения. Предварительно жертв среди людей нет.
Украина периодически атакует российские территории при помощи дронов. Помимо украинских беспилотников ранее над небом Крыма был обнаружен также американский дрон.
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