В свердловской глубинке устроят фестиваль в поле — ради денег на развитие деревни

В деревне Малый Турыш устроят фестиваль «Посреди нигде»

04 июня 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Фестиваль пройдет в поле, где разместятся разные виды развлечений Фото: Сергей Венявский © URA.RU Деревня Малый Турыш (Свердловская область) на один день превратится в праздничное место: 17 августа здесь пройдет фестиваль «Посреди нигде». Главная площадка развернется прямо в поле, а попасть на мероприятие сможет не более 2000 человек. Все вырученные деньги потратят на развитие деревни, рассказали URA.RU организаторы. «Наш фестиваль о том, что вопреки стереотипам, деревня больше не глубинка с покосившимися избами, которую рисует в голове обыватель», — пояснила предпринимательница Гузель Санжапова. В команду организаторов «Посреди нигде» вошли также независимый продюсер Ксения Табашникова, медиаменеджер Михаил Вербицкий и другие специалисты. На фестивале будут доступны маркет на ковре, мастер-класс по росписи наличников, кастом-станция, лекторий в апи-домике — это специальное строение, где человек будет находиться словно внутри пчелиной семьи. Гости смогут приготовить еду на переносных печках-щепочницах в полевом ресторане, попробовать пюре из клубники и авторские напитки в баре, посетить арт-объект «Посреди нигде» — его разместят на линии горизонта. Также пройдет концерт в поле с популярными музыкантами. Организаторы рассчитывают привлечь гостей из Екатеринбурга, Москвы, Перми и других городов, а собранные деньги потратят на развитие деревни. С их помощью достроят общественный центр для местных жителей, а инфраструктура, оставшаяся после мероприятия, станет навсегда частью Малого Турыша. Деревня Малый Турыш находится в 200 км от Екатеринбурга. Ее прославила предпринимательница Гузель Санжапова — выпускница МГУ, которая вернулась в деревню к родителям и решила помочь им с пасекой. Так появился проект «Малый Турыш», в рамках которого создается мед и натуральная косметика, а Санжапова получала премии GQ Superwoman 2020 и Forbes Woman Mercury Award 2022-2023, а также занимала второе место в рейтинге Forbes Woman. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Деревня Малый Турыш (Свердловская область) на один день превратится в праздничное место: 17 августа здесь пройдет фестиваль «Посреди нигде». Главная площадка развернется прямо в поле, а попасть на мероприятие сможет не более 2000 человек. Все вырученные деньги потратят на развитие деревни, рассказали URA.RU организаторы. «Наш фестиваль о том, что вопреки стереотипам, деревня больше не глубинка с покосившимися избами, которую рисует в голове обыватель», — пояснила предпринимательница Гузель Санжапова. В команду организаторов «Посреди нигде» вошли также независимый продюсер Ксения Табашникова, медиаменеджер Михаил Вербицкий и другие специалисты. На фестивале будут доступны маркет на ковре, мастер-класс по росписи наличников, кастом-станция, лекторий в апи-домике — это специальное строение, где человек будет находиться словно внутри пчелиной семьи. Гости смогут приготовить еду на переносных печках-щепочницах в полевом ресторане, попробовать пюре из клубники и авторские напитки в баре, посетить арт-объект «Посреди нигде» — его разместят на линии горизонта. Также пройдет концерт в поле с популярными музыкантами. Организаторы рассчитывают привлечь гостей из Екатеринбурга, Москвы, Перми и других городов, а собранные деньги потратят на развитие деревни. С их помощью достроят общественный центр для местных жителей, а инфраструктура, оставшаяся после мероприятия, станет навсегда частью Малого Турыша. Деревня Малый Турыш находится в 200 км от Екатеринбурга. Ее прославила предпринимательница Гузель Санжапова — выпускница МГУ, которая вернулась в деревню к родителям и решила помочь им с пасекой. Так появился проект «Малый Турыш», в рамках которого создается мед и натуральная косметика, а Санжапова получала премии GQ Superwoman 2020 и Forbes Woman Mercury Award 2022-2023, а также занимала второе место в рейтинге Forbes Woman.