В Екатеринбурге вечером 4 июня на проспекте Космонавтов (микрорайон Уралмаш) произошло массовое ДТП с подъемником. В аварию попало минимум пять автомобилей, сообщили очевидцы.
«На проспекте Космонавтов в районе Радиостанции собрался „паровозик“ из нескольких машин», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». На опубликованном каналом видео заметно, что погрузчик столкнулся с легковым автомобилем, который протаранил еще три машины, стоящие спереди.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. В ведомстве сообщили, что в аварии никто из водителей и пассажиров не пострадал.
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