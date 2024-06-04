04 июня 2024

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП с подъемником. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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К месту ДТП выезжали сотрудники ГИБДД
К месту ДТП выезжали сотрудники ГИБДД Фото:

В Екатеринбурге вечером 4 июня на проспекте Космонавтов (микрорайон Уралмаш) произошло массовое ДТП с подъемником. В аварию попало минимум пять автомобилей, сообщили очевидцы.

«На проспекте Космонавтов в районе Радиостанции собрался „паровозик“ из нескольких машин», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». На опубликованном каналом видео заметно, что погрузчик столкнулся с легковым автомобилем, который протаранил еще три машины, стоящие спереди.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. В ведомстве сообщили, что в аварии никто из водителей и пассажиров не пострадал. 

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В Екатеринбурге вечером 4 июня на проспекте Космонавтов (микрорайон Уралмаш) произошло массовое ДТП с подъемником. В аварию попало минимум пять автомобилей, сообщили очевидцы. «На проспекте Космонавтов в районе Радиостанции собрался „паровозик“ из нескольких машин», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». На опубликованном каналом видео заметно, что погрузчик столкнулся с легковым автомобилем, который протаранил еще три машины, стоящие спереди. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. В ведомстве сообщили, что в аварии никто из водителей и пассажиров не пострадал. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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