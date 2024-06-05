Судимый 12 раз свердловчанин жестоко расправился со щенком Боней

05 июня 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Обвиняемый уверяет, что щенок Боня укусил его (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В лесопарке Новоуральска (Свердловская область) 12 раз судимый 46-летний мужчина убил щенка по кличке Боня за то, что тот его якобы укусил. По факту жесткой расправы над собакой силовики завели уголовное дело, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «ЧП произошло 6 мая текущего года в лесопарковой зоне на территории ЗАТО. Об этом криминальном случае в органы внутренних дел сообщили невольные очевидцы», — пояснил полковник Горелых. Участковым уполномоченным фигурант дела пояснил, что Боня якобы больно укусил его. Следствие проверит показания мужчины. По словам пресс-секретаря свердловской полиции, уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 245 УК РФ — жестокое обращение с животными. «Его фигурантом стал 46-летний 12 раз ранее судимый за имущественные преступления гражданин, более известный в определенных кругах по прозвищу Селезень. В последний раз наказание отбывал в тавдинской ИК 26, откуда освободился условно-досрочно в 2019 году», — отметил полковник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В лесопарке Новоуральска (Свердловская область) 12 раз судимый 46-летний мужчина убил щенка по кличке Боня за то, что тот его якобы укусил. По факту жесткой расправы над собакой силовики завели уголовное дело, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «ЧП произошло 6 мая текущего года в лесопарковой зоне на территории ЗАТО. Об этом криминальном случае в органы внутренних дел сообщили невольные очевидцы», — пояснил полковник Горелых. Участковым уполномоченным фигурант дела пояснил, что Боня якобы больно укусил его. Следствие проверит показания мужчины. По словам пресс-секретаря свердловской полиции, уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 245 УК РФ — жестокое обращение с животными. «Его фигурантом стал 46-летний 12 раз ранее судимый за имущественные преступления гражданин, более известный в определенных кругах по прозвищу Селезень. В последний раз наказание отбывал в тавдинской ИК 26, откуда освободился условно-досрочно в 2019 году», — отметил полковник.