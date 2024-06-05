У жителей ХМАО набирает популярность новый свадебный тренд

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стали популярны пранки на свадьбах. Молодожены разыгрывают гостей, снимая процесс на камеру. Тренд URA.RU обсудило со свадебным организатором Евгенией Аглотковой.
«Очень любят сейчас снимать пранки и не стесняются такого формата. Если в прошлые годы молодые как-то сторонились этой идеи, то сейчас они видят в социальных сетях, что это прикольно и люди нормально реагируют», — рассказала журналисту агентства ивент-менеджер.
Среди сценариев пранков встречаются как истории с вымышленной беременностью невесты, о которой никто не знает, так и, например, розыгрыш с забытой обувью жениха. «Подходят к кому-то из мужчин и говорят, что жених забыл туфли в гостинице, а церемония вот-вот начнется. Просят у гостя обувь, а взамен дают какие-то домашние тапки, в которых ему приходиться ходить. Это все происходит на велком-зоне. А вечером эти пранки смотрят все вместе с гостями», — поясняет организатор.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали активнее устраивать пышные свадьбы. Молодожены предпочитают проводить церемонии в торжественной обстановке с родственниками и друзьями.
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