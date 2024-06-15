15 июня 2024
14 июня 2024

Жители выбрали лучшие рестораны в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Средний чек в топовых ресторанах Сургута составляет от 1,5 до 3,5 тысяч рублей
Средний чек в топовых ресторанах Сургута составляет от 1,5 до 3,5 тысяч рублей Фото:

В 2024 году жители ХМАО стали тратить больше денег на походы по ресторанам. Выбрать заведение югорчанам часто помогают отзывы посетителей. Какие югорские рестораны отличились высокими оценками по данным портала Яндекс Карты — в обзоре URA.RU.

Сургут

В Сургуте наивысшую оценку в рейтинге делят сразу 4 ресторана. Среди них — Veranda, «На высоте», Перчини и La Storia. Заведения отличаются концепциями меню и авторскими подачами блюд. Средний чек составляет от 1,5 до 3,5 тысяч рублей.

Ханты-Мансийск

Самым лучшим заведением в Ханты-Мансийске пользователи Яндекс Карт считают ресторан «Про Италия». На втором месте — «Миснэ», а на третьем — «Диван Сарай». Гостям предлагают полакомиться северными деликатесами, пастой и блюдами восточной кухни.

Нижневартовск

Вартовчане по достоинству оценили ресторан в европейском стиле «Пивной двор Кельн». Визитная карточка заведения — широкий выбор импортного пива. Также в рейтинге выделяются ресторан северной кухни «Золотой медведь» и лаунж-кафе «Изба new».

За последнее время югорские рестораны также получили несколько премий. Например, управляющий рестораном «У камелька» в Когалыме Даниил Смирнов стал лауреатом премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» (по-другому ее называют ресторанным Оскаром — прим. URA.RU). Достижения ресторатора отметили в номинации «Восходящая звезда фуд-индустрии». А в Сургуте пользователи сервиса 2ГИС назвали гриль-бар «Угли» лучшим рестораном в городе.

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В 2024 году жители ХМАО стали тратить больше денег на походы по ресторанам. Выбрать заведение югорчанам часто помогают отзывы посетителей. Какие югорские рестораны отличились высокими оценками по данным портала Яндекс Карты — в обзоре URA.RU. Сургут В Сургуте наивысшую оценку в рейтинге делят сразу 4 ресторана. Среди них — Veranda, «На высоте», Перчини и La Storia. Заведения отличаются концепциями меню и авторскими подачами блюд. Средний чек составляет от 1,5 до 3,5 тысяч рублей. Ханты-Мансийск Самым лучшим заведением в Ханты-Мансийске пользователи Яндекс Карт считают ресторан «Про Италия». На втором месте — «Миснэ», а на третьем — «Диван Сарай». Гостям предлагают полакомиться северными деликатесами, пастой и блюдами восточной кухни. Нижневартовск Вартовчане по достоинству оценили ресторан в европейском стиле «Пивной двор Кельн». Визитная карточка заведения — широкий выбор импортного пива. Также в рейтинге выделяются ресторан северной кухни «Золотой медведь» и лаунж-кафе «Изба new». За последнее время югорские рестораны также получили несколько премий. Например, управляющий рестораном «У камелька» в Когалыме Даниил Смирнов стал лауреатом премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» (по-другому ее называют ресторанным Оскаром — прим. URA.RU). Достижения ресторатора отметили в номинации «Восходящая звезда фуд-индустрии». А в Сургуте пользователи сервиса 2ГИС назвали гриль-бар «Угли» лучшим рестораном в городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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