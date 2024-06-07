07 июня 2024

В ХМАО отремонтируют дорогу к лесному комплексу

В Нижневартовске приступили к ремонту дороги до лесного комплекса «Ягом»
© Служба новостей «URA.RU»
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Добираться до лесного комплекса "Ягом" станет удобнее после ремонта дорог
Добираться до лесного комплекса "Ягом" станет удобнее после ремонта дорог Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) начали ремонт дороги до лесного комплекса «Ягом», который пользуется популярностью у жителей региона. Об этом сообщила администрация города. 

«Добираться до лесного комплекса „Ягом“ станет комфортнее и безопаснее. Подрядчик приступил к ремонту участка от поворота на карьер ООО „НТГМ“ до поворота на лесной комплекс „Ягом“», — написала администрация в telegram-канале. 

Мероприятия проходят в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Это третий участок, который обновят в этом дорожном сезоне. Решение было принято после обращений жителей города в департамент ЖКХ города.

«Ягом» — это парк культуры и отдыха, который предлагает своим гостям множество возможностей для активного и спокойного отдыха на свежем воздухе. Комплекс является одной из туристических достопримечательностей Нижневартовска. Место пользуется популярностью и у жителей, и у гостей города. В любое время года его посещают сотни гостей.

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В Нижневартовске (ХМАО) начали ремонт дороги до лесного комплекса «Ягом», который пользуется популярностью у жителей региона. Об этом сообщила администрация города.  «Добираться до лесного комплекса „Ягом“ станет комфортнее и безопаснее. Подрядчик приступил к ремонту участка от поворота на карьер ООО „НТГМ“ до поворота на лесной комплекс „Ягом“», — написала администрация в telegram-канале.  Мероприятия проходят в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Это третий участок, который обновят в этом дорожном сезоне. Решение было принято после обращений жителей города в департамент ЖКХ города. «Ягом» — это парк культуры и отдыха, который предлагает своим гостям множество возможностей для активного и спокойного отдыха на свежем воздухе. Комплекс является одной из туристических достопримечательностей Нижневартовска. Место пользуется популярностью и у жителей, и у гостей города. В любое время года его посещают сотни гостей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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