В ХМАО отремонтируют дорогу к лесному комплексу

В Нижневартовске (ХМАО) начали ремонт дороги до лесного комплекса «Ягом», который пользуется популярностью у жителей региона. Об этом сообщила администрация города.
«Добираться до лесного комплекса „Ягом“ станет комфортнее и безопаснее. Подрядчик приступил к ремонту участка от поворота на карьер ООО „НТГМ“ до поворота на лесной комплекс „Ягом“», — написала администрация в telegram-канале.
Мероприятия проходят в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Это третий участок, который обновят в этом дорожном сезоне. Решение было принято после обращений жителей города в департамент ЖКХ города.
«Ягом» — это парк культуры и отдыха, который предлагает своим гостям множество возможностей для активного и спокойного отдыха на свежем воздухе. Комплекс является одной из туристических достопримечательностей Нижневартовска. Место пользуется популярностью и у жителей, и у гостей города. В любое время года его посещают сотни гостей.
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