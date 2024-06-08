Свердловчанин выловил семь рыб в реке Пышме (архивное фото)
Рыбак из Свердловской области поделился своим уловом в семь рыб. Он раскрыл, что выловил их в реке Пышме. Фотографию он опубликовал в соцсетях.
«Наш постоянный читатель наловил рыбы. В реке Пышме (она уже очистилась от глиняных примесей) в районе Становой», — передает telegram-канал «Березовский. Сила БГО».
В марте 2024 года два рыбака выловили из свердловского озера двух щук весом четыре и шесть килограммов. Рыбачили они возле поселка Махнево в Алапаевском районе.
Рыбак выловил семь рыб
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