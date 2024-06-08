08 июня 2024

Свердловчанин раскрыл место, где хорошо клюет рыба. Фото

В Свердловской области рыба хорошо клюет в реке Пышме
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Свердловчанин выловил семь рыб в реке Пышме (архивное фото)
Свердловчанин выловил семь рыб в реке Пышме (архивное фото) Фото:

Рыбак из Свердловской области поделился своим уловом в семь рыб. Он раскрыл, что выловил их в реке Пышме. Фотографию он опубликовал в соцсетях.

«Наш постоянный читатель наловил рыбы. В реке Пышме (она уже очистилась от глиняных примесей) в районе Становой», — передает telegram-канал «Березовский. Сила БГО».

В марте 2024 года два рыбака выловили из свердловского озера двух щук весом четыре и шесть килограммов. Рыбачили они возле поселка Махнево в Алапаевском районе.

Рыбак выловил семь рыб
Рыбак выловил семь рыб
Фото:

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Рыбак из Свердловской области поделился своим уловом в семь рыб. Он раскрыл, что выловил их в реке Пышме. Фотографию он опубликовал в соцсетях. «Наш постоянный читатель наловил рыбы. В реке Пышме (она уже очистилась от глиняных примесей) в районе Становой», — передает telegram-канал «Березовский. Сила БГО». В марте 2024 года два рыбака выловили из свердловского озера двух щук весом четыре и шесть килограммов. Рыбачили они возле поселка Махнево в Алапаевском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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