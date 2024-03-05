05 марта 2024

Свердловские рыбаки выловили двух щук весом 4 и 6 килограммов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, сеть, улов, щука, рыба, рыбалка, клев, подсачок
Кроме крупных экземпляров, рыбакам попалось еще много рыбы помельче Фото:

Два рыбака из Свердловской области выловили из озера двух трофейных щук. Фотографиями с рыбалки приятели поделились в соцсети «ВКонтакте».

«Выбрались с мужиками на лесное озеро. Наловили 35 щук, в основном вся щука некрупная, но попались экземпляры по четыре и 6,4 килограммов. А также пара двушечек (весом по два килограмма — прим. URA.RU) и пара десятков карасей», — похвастались друзья в группе «Уральский клуб рыбалки».

Они пояснили, что рыбачили возле поселка Махнево в Алапаевском районе. Счастливые товарищи выложили снимки с рыбалки в соцсеть, на кадрах они позируют в окружении своего богатого улова.

Ранее другой свердловский рыбак поймал трофейного карпа в реке Чусовой. Его рыба потянула на 4,2 кило.

Мужчины сфотографировались со своими трофеями
Мужчины сфотографировались со своими трофеями
Фото:
Рыбаки радовались как дети, поймав крупную рыбу
Рыбаки радовались как дети, поймав крупную рыбу
Фото:
Уральцы рыбачили под поселком Махнево в 30 км в сторону Санкино
Уральцы рыбачили под поселком Махнево в 30 км в сторону Санкино
Фото:

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Два рыбака из Свердловской области выловили из озера двух трофейных щук. Фотографиями с рыбалки приятели поделились в соцсети «ВКонтакте». «Выбрались с мужиками на лесное озеро. Наловили 35 щук, в основном вся щука некрупная, но попались экземпляры по четыре и 6,4 килограммов. А также пара двушечек (весом по два килограмма — прим. URA.RU) и пара десятков карасей», — похвастались друзья в группе «Уральский клуб рыбалки». Они пояснили, что рыбачили возле поселка Махнево в Алапаевском районе. Счастливые товарищи выложили снимки с рыбалки в соцсеть, на кадрах они позируют в окружении своего богатого улова. Ранее другой свердловский рыбак поймал трофейного карпа в реке Чусовой. Его рыба потянула на 4,2 кило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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