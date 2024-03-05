Свердловские рыбаки выловили двух щук весом 4 и 6 килограммов. Фото

06 марта 2024 в 08:52 Размер текста - 17 +

Кроме крупных экземпляров, рыбакам попалось еще много рыбы помельче Фото: Илья Московец © URA.RU Два рыбака из Свердловской области выловили из озера двух трофейных щук. Фотографиями с рыбалки приятели поделились в соцсети «ВКонтакте». «Выбрались с мужиками на лесное озеро. Наловили 35 щук, в основном вся щука некрупная, но попались экземпляры по четыре и 6,4 килограммов. А также пара двушечек (весом по два килограмма — прим. URA.RU) и пара десятков карасей», — похвастались друзья в группе «Уральский клуб рыбалки». Они пояснили, что рыбачили возле поселка Махнево в Алапаевском районе. Счастливые товарищи выложили снимки с рыбалки в соцсеть, на кадрах они позируют в окружении своего богатого улова. Ранее другой свердловский рыбак поймал трофейного карпа в реке Чусовой. Его рыба потянула на 4,2 кило. Мужчины сфотографировались со своими трофеями Фото: группа «Уральский клуб рыбалки» во «ВКонтакте», https://vk.com/ural_club.fishing Рыбаки радовались как дети, поймав крупную рыбу Фото: группа «Уральский клуб рыбалки» во «ВКонтакте», https://vk.com/ural_club.fishing Уральцы рыбачили под поселком Махнево в 30 км в сторону Санкино Фото: группа «Уральский клуб рыбалки» во «ВКонтакте», https://vk.com/ural_club.fishing

Два рыбака из Свердловской области выловили из озера двух трофейных щук. Фотографиями с рыбалки приятели поделились в соцсети «ВКонтакте». «Выбрались с мужиками на лесное озеро. Наловили 35 щук, в основном вся щука некрупная, но попались экземпляры по четыре и 6,4 килограммов. А также пара двушечек (весом по два килограмма — прим. URA.RU) и пара десятков карасей», — похвастались друзья в группе «Уральский клуб рыбалки». Они пояснили, что рыбачили возле поселка Махнево в Алапаевском районе. Счастливые товарищи выложили снимки с рыбалки в соцсеть, на кадрах они позируют в окружении своего богатого улова. Ранее другой свердловский рыбак поймал трофейного карпа в реке Чусовой. Его рыба потянула на 4,2 кило.