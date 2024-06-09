Кожевникова намекнула на возвращение к роли Аллочки в «Универе»

09 июня 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Мария Кожевникова заявила, что хотела бы вернуться к знаменитой роли Аллы Гришко из сериала «Универ» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская актриса, экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова, прославившаяся исполнением роли Аллочки Гришко в сериале «Универ», заявила о желании вернутся к роли в продолжении сериала «Универ. 13 лет спустя». Об этом сообщает Starhit. «Про продолжение [Универ. 13 лет спустя] не знаю, маловероятно, слишком много чего должно совпасть. Однако в кадре с [Виталием] Гогунским (исполнил роль Кузи в „Универе“ и его продолжениях — прим. URA.RU), Татьяной Рубцовой (исполнила роль Тани) и Андреем Гайдуляном (Саша в „Универе“) я бы с удовольствием встретилась», — заявила Мария Кожевникова. Ее заявление прозвучало на фоне окончания первого сезона сериала «Универ. 13 лет спустя». В финале Кузя принимает решение вернуть свою любовь со студенческих времен в лице Аллы. В конце герой достает папку с данными по Аллочке, на которой крупным планом показана фотография героини. Этот намек дал фанатам надежду на возвращение героини. Мария Кожевникова снималась в сериале «Универ» с 2008 по 2011 года. Она исполнила роль Аллы Гришко — эксцентричной блондинки, студентки психологического факультета. Коронной фразой героини на протяжении всего сериала было слово «пипец». В продолжениях сериала Кожевникова больше не появлялась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская актриса, экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова, прославившаяся исполнением роли Аллочки Гришко в сериале «Универ», заявила о желании вернутся к роли в продолжении сериала «Универ. 13 лет спустя». Об этом сообщает Starhit. «Про продолжение [Универ. 13 лет спустя] не знаю, маловероятно, слишком много чего должно совпасть. Однако в кадре с [Виталием] Гогунским (исполнил роль Кузи в „Универе“ и его продолжениях — прим. URA.RU), Татьяной Рубцовой (исполнила роль Тани) и Андреем Гайдуляном (Саша в „Универе“) я бы с удовольствием встретилась», — заявила Мария Кожевникова. Ее заявление прозвучало на фоне окончания первого сезона сериала «Универ. 13 лет спустя». В финале Кузя принимает решение вернуть свою любовь со студенческих времен в лице Аллы. В конце герой достает папку с данными по Аллочке, на которой крупным планом показана фотография героини. Этот намек дал фанатам надежду на возвращение героини. Мария Кожевникова снималась в сериале «Универ» с 2008 по 2011 года. Она исполнила роль Аллы Гришко — эксцентричной блондинки, студентки психологического факультета. Коронной фразой героини на протяжении всего сериала было слово «пипец». В продолжениях сериала Кожевникова больше не появлялась.