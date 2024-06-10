Мэр Екатеринбурга нашел решение, как защитить сад в центре от раскопок

Сад у «Косого дома» (дом купца Чувильдина) на улице Горького в Екатеринбурге, который планировалось раскопать для монтажных работ, сохранят. Об этом глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил в своем telegram-канале.
«По моему поручению состоялось совещание, где была найдена возможность изменить проект подключения соседнего здания к сетям газоснабжения, чтобы сохранить ландшафт и всю красоту возле особняка», — написал Орлов. Он пояснил, что газовую трубу проложат в обход территории сада.
Как ранее стало известно, сотрудники «Екатеринбурггаза» планировали проложить газопровод через сад у «Косого дома». Екатеринбуржцы возмутились и начали протестовать — работы газовиков могли уничтожить коллекцию редких растений. Поэтому городские власти решили приостановить раскопки.
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