Мэрия Екатеринбурга отменила раскопки в уникальном саду на берегу Исети. Фото

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Сад у Косого дома на улице Горького. Екатеринбург
Сад существует с 2016 года, в его создании участвовала британский дизайнер Карли Кершоу Фото:

По инициативе мэрии Екатеринбурга раскопки в мини-саду у «Косого дома» (бывший доходный дом купца Чувильдина) на берегу Исети, которые должен был провести «Екатеринбурггаз», приостановлены. Об этом URA.RU рассказал вице-мэр по ЖКХ Владимир Гейко.

«В ближайшее время будет найдено компромиссное решение [устраивающее власть, общественность и предприятие]», — отметил он. По словам Гейко, первоначальная позиция «Екатеринбурггаза» закону и всевозможным нормативам никак не противоречила.

Прокладку газопровода через территорию сада сетевики планировали на 10 июня. Создатели сада отмечали, что раскопки уничтожат коревую систему растений. Сад появился в 2016-м. В 2021-м его отметили серебряной медалью на выставке ландшафтного дизайна Chelsea Flower Show в Лондоне.

Сад у Косого дома на улице Горького. Екатеринбург
Фото:

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По инициативе мэрии Екатеринбурга раскопки в мини-саду у «Косого дома» (бывший доходный дом купца Чувильдина) на берегу Исети, которые должен был провести «Екатеринбурггаз», приостановлены. Об этом URA.RU рассказал вице-мэр по ЖКХ Владимир Гейко. «В ближайшее время будет найдено компромиссное решение [устраивающее власть, общественность и предприятие]», — отметил он. По словам Гейко, первоначальная позиция «Екатеринбурггаза» закону и всевозможным нормативам никак не противоречила. Прокладку газопровода через территорию сада сетевики планировали на 10 июня. Создатели сада отмечали, что раскопки уничтожат коревую систему растений. Сад появился в 2016-м. В 2021-м его отметили серебряной медалью на выставке ландшафтного дизайна Chelsea Flower Show в Лондоне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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