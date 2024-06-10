По инициативе мэрии Екатеринбурга раскопки в мини-саду у «Косого дома» (бывший доходный дом купца Чувильдина) на берегу Исети, которые должен был провести «Екатеринбурггаз», приостановлены. Об этом URA.RU рассказал вице-мэр по ЖКХ Владимир Гейко.
«В ближайшее время будет найдено компромиссное решение [устраивающее власть, общественность и предприятие]», — отметил он. По словам Гейко, первоначальная позиция «Екатеринбурггаза» закону и всевозможным нормативам никак не противоречила.
Прокладку газопровода через территорию сада сетевики планировали на 10 июня. Создатели сада отмечали, что раскопки уничтожат коревую систему растений. Сад появился в 2016-м. В 2021-м его отметили серебряной медалью на выставке ландшафтного дизайна Chelsea Flower Show в Лондоне.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!