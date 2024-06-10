Мэрия Екатеринбурга отменила раскопки в уникальном саду на берегу Исети. Фото

10 июня 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Сад существует с 2016 года, в его создании участвовала британский дизайнер Карли Кершоу Фото: Размик Закарян © URA.RU По инициативе мэрии Екатеринбурга раскопки в мини-саду у «Косого дома» (бывший доходный дом купца Чувильдина) на берегу Исети, которые должен был провести «Екатеринбурггаз», приостановлены. Об этом URA.RU рассказал вице-мэр по ЖКХ Владимир Гейко. «В ближайшее время будет найдено компромиссное решение [устраивающее власть, общественность и предприятие]», — отметил он. По словам Гейко, первоначальная позиция «Екатеринбурггаза» закону и всевозможным нормативам никак не противоречила. Прокладку газопровода через территорию сада сетевики планировали на 10 июня. Создатели сада отмечали, что раскопки уничтожат коревую систему растений. Сад появился в 2016-м. В 2021-м его отметили серебряной медалью на выставке ландшафтного дизайна Chelsea Flower Show в Лондоне. Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По инициативе мэрии Екатеринбурга раскопки в мини-саду у «Косого дома» (бывший доходный дом купца Чувильдина) на берегу Исети, которые должен был провести «Екатеринбурггаз», приостановлены. Об этом URA.RU рассказал вице-мэр по ЖКХ Владимир Гейко. «В ближайшее время будет найдено компромиссное решение [устраивающее власть, общественность и предприятие]», — отметил он. По словам Гейко, первоначальная позиция «Екатеринбурггаза» закону и всевозможным нормативам никак не противоречила. Прокладку газопровода через территорию сада сетевики планировали на 10 июня. Создатели сада отмечали, что раскопки уничтожат коревую систему растений. Сад появился в 2016-м. В 2021-м его отметили серебряной медалью на выставке ландшафтного дизайна Chelsea Flower Show в Лондоне.