Екатеринбургского «потрошителя с ЖБИ» наградили за участие в СВО

11 июня 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Юрий Лопатин уехал на фронт из колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Юрий Лопатин, которого прозвали «потрошителем с ЖБИ» за жестокое убийство екатеринбургской пенсионерки в 2020 году, был удостоен награды за участие в российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил сам Лопатин. «Я представлен к награде — Георгиевский крест I степени. Это произошло полгода назад. Но саму награду пока не получил», — отметил Лопатин. Крест вручают тем, кто отличился в боях по защите Отечества. Лопатин служит в звании рядового. В начале июня Лопатина обвинили в избиении пенсионера в доме на Патриса Лумумбы, 29Б в Екатеринбурге. Он пояснил, что хотел поговорить с соседом, который якобы оскорбил его маму. Но между ними произошла драка. По словам второго участника конфликта, Лопатин дважды ломился в его квартиру. Сам пенсионер никого не оскорблял, и не понимает, почему к нему возникли претензии со стороны бойца СВО. Новость по теме Екатеринбургский «потрошитель с ЖБИ» обвинил пенсионера в избиении. Фото После инцидента Лопатин уехал в полк в Рязань. Он планирует продолжить участие в боевых действиях на Украине. «Если вот мне дадут какой-то срок, то что? Они (члены семьи соседа, с которым был конфликт, — прим. URA.RU) не думают, что лучше будет, если я буду исполнять воинский долг на фронте? <…> Я даже хотел взять на себя расходы, чтобы помочь с лечением», — добавил URA.RU Лопатин. Потасовка произошла вечером 3 июня. Пенсионера тогда забрали в больницу, а Лопатина увезли в отдел полиции. Оттуда его вскоре отпустили, не найдя оснований для задержания. Материалы дела были переданы военным следователям, они ведут проверку. Пожилой мужчина прошел судебно-медицинскую экспертизу, Лопатин тоже снял побои. На фронт Лопатин, по данным агентства, уехал из колонии. В 2021 году суд приговорил его 14 годам лишения свободы за убийство пенсионерки. За решеткой он провел около трех лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юрий Лопатин, которого прозвали «потрошителем с ЖБИ» за жестокое убийство екатеринбургской пенсионерки в 2020 году, был удостоен награды за участие в российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил сам Лопатин. «Я представлен к награде — Георгиевский крест I степени. Это произошло полгода назад. Но саму награду пока не получил», — отметил Лопатин. Крест вручают тем, кто отличился в боях по защите Отечества. Лопатин служит в звании рядового. В начале июня Лопатина обвинили в избиении пенсионера в доме на Патриса Лумумбы, 29Б в Екатеринбурге. Он пояснил, что хотел поговорить с соседом, который якобы оскорбил его маму. Но между ними произошла драка. По словам второго участника конфликта, Лопатин дважды ломился в его квартиру. Сам пенсионер никого не оскорблял, и не понимает, почему к нему возникли претензии со стороны бойца СВО. После инцидента Лопатин уехал в полк в Рязань. Он планирует продолжить участие в боевых действиях на Украине. «Если вот мне дадут какой-то срок, то что? Они (члены семьи соседа, с которым был конфликт, — прим. URA.RU) не думают, что лучше будет, если я буду исполнять воинский долг на фронте? <…> Я даже хотел взять на себя расходы, чтобы помочь с лечением», — добавил URA.RU Лопатин. Потасовка произошла вечером 3 июня. Пенсионера тогда забрали в больницу, а Лопатина увезли в отдел полиции. Оттуда его вскоре отпустили, не найдя оснований для задержания. Материалы дела были переданы военным следователям, они ведут проверку. Пожилой мужчина прошел судебно-медицинскую экспертизу, Лопатин тоже снял побои. На фронт Лопатин, по данным агентства, уехал из колонии. В 2021 году суд приговорил его 14 годам лишения свободы за убийство пенсионерки. За решеткой он провел около трех лет.