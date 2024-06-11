Екатеринбургского «потрошителя с ЖБИ» наградили за участие в СВО

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, каска, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, каски, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Юрий Лопатин уехал на фронт из колонии Фото:

Юрий Лопатин, которого прозвали «потрошителем с ЖБИ» за жестокое убийство екатеринбургской пенсионерки в 2020 году, был удостоен награды за участие в российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил сам Лопатин.

«Я представлен к награде — Георгиевский крест I степени. Это произошло полгода назад. Но саму награду пока не получил», — отметил Лопатин. Крест вручают тем, кто отличился в боях по защите Отечества. Лопатин служит в звании рядового.

В начале июня Лопатина обвинили в избиении пенсионера в доме на Патриса Лумумбы, 29Б в Екатеринбурге. Он пояснил, что хотел поговорить с соседом, который якобы оскорбил его маму. Но между ними произошла драка. По словам второго участника конфликта, Лопатин дважды ломился в его квартиру. Сам пенсионер никого не оскорблял, и не понимает, почему к нему возникли претензии со стороны бойца СВО.

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Екатеринбургский «потрошитель с ЖБИ» обвинил пенсионера в избиении. Фото

После инцидента Лопатин уехал в полк в Рязань. Он планирует продолжить участие в боевых действиях на Украине. «Если вот мне дадут какой-то срок, то что? Они (члены семьи соседа, с которым был конфликт, — прим. URA.RU) не думают, что лучше будет, если я буду исполнять воинский долг на фронте? <…> Я даже хотел взять на себя расходы, чтобы помочь с лечением», — добавил URA.RU Лопатин.

Потасовка произошла вечером 3 июня. Пенсионера тогда забрали в больницу, а Лопатина увезли в отдел полиции. Оттуда его вскоре отпустили, не найдя оснований для задержания. Материалы дела были переданы военным следователям, они ведут проверку. Пожилой мужчина прошел судебно-медицинскую экспертизу, Лопатин тоже снял побои.

На фронт Лопатин, по данным агентства, уехал из колонии. В 2021 году суд приговорил его 14 годам лишения свободы за убийство пенсионерки. За решеткой он провел около трех лет.

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Юрий Лопатин, которого прозвали «потрошителем с ЖБИ» за жестокое убийство екатеринбургской пенсионерки в 2020 году, был удостоен награды за участие в российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил сам Лопатин. «Я представлен к награде — Георгиевский крест I степени. Это произошло полгода назад. Но саму награду пока не получил», — отметил Лопатин. Крест вручают тем, кто отличился в боях по защите Отечества. Лопатин служит в звании рядового. В начале июня Лопатина обвинили в избиении пенсионера в доме на Патриса Лумумбы, 29Б в Екатеринбурге. Он пояснил, что хотел поговорить с соседом, который якобы оскорбил его маму. Но между ними произошла драка. По словам второго участника конфликта, Лопатин дважды ломился в его квартиру. Сам пенсионер никого не оскорблял, и не понимает, почему к нему возникли претензии со стороны бойца СВО. После инцидента Лопатин уехал в полк в Рязань. Он планирует продолжить участие в боевых действиях на Украине. «Если вот мне дадут какой-то срок, то что? Они (члены семьи соседа, с которым был конфликт, — прим. URA.RU) не думают, что лучше будет, если я буду исполнять воинский долг на фронте? <…> Я даже хотел взять на себя расходы, чтобы помочь с лечением», — добавил URA.RU Лопатин. Потасовка произошла вечером 3 июня. Пенсионера тогда забрали в больницу, а Лопатина увезли в отдел полиции. Оттуда его вскоре отпустили, не найдя оснований для задержания. Материалы дела были переданы военным следователям, они ведут проверку. Пожилой мужчина прошел судебно-медицинскую экспертизу, Лопатин тоже снял побои. На фронт Лопатин, по данным агентства, уехал из колонии. В 2021 году суд приговорил его 14 годам лишения свободы за убийство пенсионерки. За решеткой он провел около трех лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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