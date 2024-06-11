В цеху под Екатеринбургом вспыхнул мощный пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, тушение, последствия пожара, село успенка, пожар в промзоне
Огонь охватил 900 квадратных метров Фото:

Под Екатеринбургом, в районе Арамиля, горит крупный цех. Огонь охватил 900 квадратных метров, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России.

В горящем здании производятся покрышки. «Информация о пострадавших не поступала. На месте работают 32 специалиста и девять единиц спецтехники», — рассказали спасатели. Видео с места поделился читатель URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под Екатеринбургом, в районе Арамиля, горит крупный цех. Огонь охватил 900 квадратных метров, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России. В горящем здании производятся покрышки. «Информация о пострадавших не поступала. На месте работают 32 специалиста и девять единиц спецтехники», — рассказали спасатели. Видео с места поделился читатель URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...