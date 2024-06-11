Огонь охватил 900 квадратных метров
Под Екатеринбургом, в районе Арамиля, горит крупный цех. Огонь охватил 900 квадратных метров, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России.
В горящем здании производятся покрышки. «Информация о пострадавших не поступала. На месте работают 32 специалиста и девять единиц спецтехники», — рассказали спасатели. Видео с места поделился читатель URA.RU.
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