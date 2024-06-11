Челябинские полицейские записали клип в честь Дня России. Видео

12 июня 2024 в 09:22 Размер текста - 17 +

Полицейские поздравили челябинцев с Днем России (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске полицейские записали патриотический клип, посвященный Дню России. Вся атмосфера музыкального ролика пропитана духом патриотизма и любви к своей стране, рассказали URA.RU в пресс-службе областного ГУ МВД России. «К Дню России полицейские областного главка подарили жителям Южного Урала патриотический клип… Вся атмосфера музыкального ролика пропитана духом патриотизма и любви к России» — уточнили в пресс-службе ведомства. Авторами песни «Россия» стали композитор Виктор Таран и поэтесса Екатерина Лагоднюк. В песне поется о том, что никому и никогда не сломить дух России, «в этом есть вся наша сила, в этом есть вся наша страна». Съемки клипа прошли на набережной реки Миасс в Челябинске возле концертного зала «Родина». В ролике перед зрителями возникают знаковые образы Урала, Челябинска, Москвы, а также кадры военной хроники, выдающихся побед россиян в космосе, спорте, на полях сражения. Представлены также кадры будней сотрудников полиции, которые стоят на страже порядка и закона. Так руководство, личный состав и совет ветеранов ГУ МВД России по Челябинской области поздравили всех южноуральцев с Днем России. Полицейские в Челябинске ранее записали видеоклип на песню «Неразлучные друзья» в честь Дня защиты детей. В клипе снялись артисты детского вокального ансамбля ГУ МВД России по Челябинской области «Мы — звезды». Песня была записана на музыку Владимира Шаинского и слова Михаила Танича. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске полицейские записали патриотический клип, посвященный Дню России. Вся атмосфера музыкального ролика пропитана духом патриотизма и любви к своей стране, рассказали URA.RU в пресс-службе областного ГУ МВД России. «К Дню России полицейские областного главка подарили жителям Южного Урала патриотический клип… Вся атмосфера музыкального ролика пропитана духом патриотизма и любви к России» — уточнили в пресс-службе ведомства. Авторами песни «Россия» стали композитор Виктор Таран и поэтесса Екатерина Лагоднюк. В песне поется о том, что никому и никогда не сломить дух России, «в этом есть вся наша сила, в этом есть вся наша страна». Съемки клипа прошли на набережной реки Миасс в Челябинске возле концертного зала «Родина». В ролике перед зрителями возникают знаковые образы Урала, Челябинска, Москвы, а также кадры военной хроники, выдающихся побед россиян в космосе, спорте, на полях сражения. Представлены также кадры будней сотрудников полиции, которые стоят на страже порядка и закона. Так руководство, личный состав и совет ветеранов ГУ МВД России по Челябинской области поздравили всех южноуральцев с Днем России. Полицейские в Челябинске ранее записали видеоклип на песню «Неразлучные друзья» в честь Дня защиты детей. В клипе снялись артисты детского вокального ансамбля ГУ МВД России по Челябинской области «Мы — звезды». Песня была записана на музыку Владимира Шаинского и слова Михаила Танича.