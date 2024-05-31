Челябинские полицейские записали видеоклип ко Дню защиты детей. Видео

01 июня 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

Челябинские полицейские вместе с детьми записали клип в честь 1 июня Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области полицейские подарили юным жителям и гостям региона праздничный видеоклип на песню «Неразлучные друзья». В клипе снялись артисты детского вокального ансамбля ГУ МВД России по Челябинской области «Мы — звезды», сообщили в пресс-службе ведомства. «Ко Дню защиты детей сотрудники Главного управления МВД России по Челябинской области подарили всем юным жителям и гостям региона праздничный видеоклип. Песню „Неразлучные друзья“ на музыку Владимира Шаинского и слова Михаила Танича исполнил детский вокальный ансамбль ГУ МВД России по Челябинской области „Мы — звезды“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Клип был записан в честь Дня защиты детей. В съемках клипа, помимо детского ансамбля «Мы — звезды», приняли участие сотрудники полиции. В музыкальной композиции говорится о том, что дети и взрослые — это неразлучные друзья, которые всегда должны быть вместе. «Детство — прекрасная и счастливая пора в жизни каждого человека. Сотрудники областного Главка МВД поздравляют всех юных южноуральцев и их родителей с Днем защиты детей и желают здоровья, неиссякаемого оптимизма, любви, доброты и мирного будущего!» — добавили в ведомстве. Челябинские полицейские ранее спели песню про солдата ко Дню Победы. Так сотрудники ведомства поздравили жителей региона с 79-й годовщиной Великой Победы. В знак глубокого уважения к ветеранам Великой Отечественной войны сотрудники органов внутренних дел Челябинской полиции исполнили «Балладу о солдате» композитора Василия Соловьева-Седого на стихи Михаила Матусовского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области полицейские подарили юным жителям и гостям региона праздничный видеоклип на песню «Неразлучные друзья». В клипе снялись артисты детского вокального ансамбля ГУ МВД России по Челябинской области «Мы — звезды», сообщили в пресс-службе ведомства. «Ко Дню защиты детей сотрудники Главного управления МВД России по Челябинской области подарили всем юным жителям и гостям региона праздничный видеоклип. Песню „Неразлучные друзья“ на музыку Владимира Шаинского и слова Михаила Танича исполнил детский вокальный ансамбль ГУ МВД России по Челябинской области „Мы — звезды“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Клип был записан в честь Дня защиты детей. В съемках клипа, помимо детского ансамбля «Мы — звезды», приняли участие сотрудники полиции. В музыкальной композиции говорится о том, что дети и взрослые — это неразлучные друзья, которые всегда должны быть вместе. «Детство — прекрасная и счастливая пора в жизни каждого человека. Сотрудники областного Главка МВД поздравляют всех юных южноуральцев и их родителей с Днем защиты детей и желают здоровья, неиссякаемого оптимизма, любви, доброты и мирного будущего!» — добавили в ведомстве. Челябинские полицейские ранее спели песню про солдата ко Дню Победы. Так сотрудники ведомства поздравили жителей региона с 79-й годовщиной Великой Победы. В знак глубокого уважения к ветеранам Великой Отечественной войны сотрудники органов внутренних дел Челябинской полиции исполнили «Балладу о солдате» композитора Василия Соловьева-Седого на стихи Михаила Матусовского.