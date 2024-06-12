В Челябинской области из-за жары ограничили движение на трассах

На трассах М-5 и А-310 в Челябинской области 13 июня из-за аномальной жары ограничили движение большегрузов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«В связи с температурой воздуха выше 32 градусов, вводится временное ограничение на участках трасс. Проезд для тяжеловесных грузов будет не доступен с 12:00 до 18:00 13 июня», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.
Проезд будет закрыт на участке км 1548+651 — км 1871+058 трассы М-5 и на участке км 11+400 — км 130+169 подъезда к Екатеринбургу (М-5). Кроме того, для большегрузов перекроют участок км 16+270 — км 146+128 трассы А-310, а также трассы Р-254 «Иртыш» км 12 — км 465.
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