12 июня 2024

В Челябинской области из-за жары ограничили движение на трассах

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за жары участки трасс М-5, А-310 и Р-254 перекрыли для большегрузов
Из-за жары участки трасс М-5, А-310 и Р-254 перекрыли для большегрузов Фото:

На трассах М-5 и А-310 в Челябинской области 13 июня из-за аномальной жары ограничили движение большегрузов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«В связи с температурой воздуха выше 32 градусов, вводится временное ограничение на участках трасс. Проезд для тяжеловесных грузов будет не доступен с 12:00 до 18:00 13 июня», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.

Проезд будет закрыт на участке км 1548+651 — км 1871+058 трассы М-5 и на участке км 11+400 — км 130+169 подъезда к Екатеринбургу (М-5). Кроме того, для большегрузов перекроют участок км 16+270 — км 146+128 трассы А-310, а также трассы Р-254 «Иртыш» км 12 — км 465.

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На трассах М-5 и А-310 в Челябинской области 13 июня из-за аномальной жары ограничили движение большегрузов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В связи с температурой воздуха выше 32 градусов, вводится временное ограничение на участках трасс. Проезд для тяжеловесных грузов будет не доступен с 12:00 до 18:00 13 июня», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. Проезд будет закрыт на участке км 1548+651 — км 1871+058 трассы М-5 и на участке км 11+400 — км 130+169 подъезда к Екатеринбургу (М-5). Кроме того, для большегрузов перекроют участок км 16+270 — км 146+128 трассы А-310, а также трассы Р-254 «Иртыш» км 12 — км 465.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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