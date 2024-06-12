Свердловский хирург рассказал, когда детям диагностируют рак

Диагноз рака у детей ставится после комплексного обследования, которое начинается с посещения педиатра при наличии тревожных симптомов. После первичных анализов и УЗИ может последовать консультация с онкологом. О том, какие исследования нужно провести, рассказал детский хирург-онколог Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы (Екатеринбург) Сергей Тупоногов.
«При подозрении на онкологические заболевания необходимо провести УЗИ, КТ, МРТ и специфические лабораторные анализы. Биопсия позволяет окончательно подтвердить диагноз», — отметил Тупоногов. Только после всестороннего изучения клинической картины и результатов биопсии врач может точно поставить диагноз и назначить соответствующее лечение.
Наиболее часто у детей диагностируются лейкозы и лимфомы, составляющие более 40% случаев. За ними следуют опухоли центральной нервной системы, в особенности головного мозга, которые занимают до 30%. В педиатрической онкологии также встречаются уникальные для детей заболевания, такие как нейробластома, нефробластома и саркома.
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