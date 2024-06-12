12 июня 2024

Свердловский хирург рассказал, когда детям диагностируют рак

Онколог Тупоногов: рак у детей ставится после комплексного обследования — МРТ
© Служба новостей «URA.RU»
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Томография в клинике «УГМК-здоровье». Екатеринбург, томография, онкология, медицина, обследование, мрт, врач, больница
При подозрении на рак необходимо провести МРТ (архивное фото) Фото:

Диагноз рака у детей ставится после комплексного обследования, которое начинается с посещения педиатра при наличии тревожных симптомов. После первичных анализов и УЗИ может последовать консультация с онкологом. О том, какие исследования нужно провести, рассказал детский хирург-онколог Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы (Екатеринбург) Сергей Тупоногов.

«При подозрении на онкологические заболевания необходимо провести УЗИ, КТ, МРТ и специфические лабораторные анализы. Биопсия позволяет окончательно подтвердить диагноз», — отметил Тупоногов. Только после всестороннего изучения клинической картины и результатов биопсии врач может точно поставить диагноз и назначить соответствующее лечение.

Наиболее часто у детей диагностируются лейкозы и лимфомы, составляющие более 40% случаев. За ними следуют опухоли центральной нервной системы, в особенности головного мозга, которые занимают до 30%. В педиатрической онкологии также встречаются уникальные для детей заболевания, такие как нейробластома, нефробластома и саркома.

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Диагноз рака у детей ставится после комплексного обследования, которое начинается с посещения педиатра при наличии тревожных симптомов. После первичных анализов и УЗИ может последовать консультация с онкологом. О том, какие исследования нужно провести, рассказал детский хирург-онколог Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы (Екатеринбург) Сергей Тупоногов. «При подозрении на онкологические заболевания необходимо провести УЗИ, КТ, МРТ и специфические лабораторные анализы. Биопсия позволяет окончательно подтвердить диагноз», — отметил Тупоногов. Только после всестороннего изучения клинической картины и результатов биопсии врач может точно поставить диагноз и назначить соответствующее лечение. Наиболее часто у детей диагностируются лейкозы и лимфомы, составляющие более 40% случаев. За ними следуют опухоли центральной нервной системы, в особенности головного мозга, которые занимают до 30%. В педиатрической онкологии также встречаются уникальные для детей заболевания, такие как нейробластома, нефробластома и саркома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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