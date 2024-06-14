Путин заявил об омоложении армии России

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, владимир путин
По словам Путина, средний возраст командующих дивизиями в ВС РФ составляет 46 лет Фото:

Президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что средний возраст людей в армии снижается. Так, возраст командармов теперь составляет 50 лет, а командующих дивизией — в среднем 46 лет.

«Командармам в среднем 50 лет, комдивам — 46», — заявил Путин во время встречи с участниками программы «Время героев». Трансляция проходит на телеканале «Россия 24».

Ранее аналитики компании «Пятерочка» также заявили, что средний возраст предпринимателей уменьшился. Теперь он составляет 30-35 лет, хотя еще год назад был в районе 40 лет.

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Президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что средний возраст людей в армии снижается. Так, возраст командармов теперь составляет 50 лет, а командующих дивизией — в среднем 46 лет. «Командармам в среднем 50 лет, комдивам — 46», — заявил Путин во время встречи с участниками программы «Время героев». Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». Ранее аналитики компании «Пятерочка» также заявили, что средний возраст предпринимателей уменьшился. Теперь он составляет 30-35 лет, хотя еще год назад был в районе 40 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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