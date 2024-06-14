Путин заявил об омоложении армии России

14 июня 2024 в 21:58 Размер текста - 17 +

По словам Путина, средний возраст командующих дивизиями в ВС РФ составляет 46 лет Фото: Георгий Бергал © URA.RU Президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что средний возраст людей в армии снижается. Так, возраст командармов теперь составляет 50 лет, а командующих дивизией — в среднем 46 лет. «Командармам в среднем 50 лет, комдивам — 46», — заявил Путин во время встречи с участниками программы «Время героев». Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». Ранее аналитики компании «Пятерочка» также заявили, что средний возраст предпринимателей уменьшился. Теперь он составляет 30-35 лет, хотя еще год назад был в районе 40 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что средний возраст людей в армии снижается. Так, возраст командармов теперь составляет 50 лет, а командующих дивизией — в среднем 46 лет. «Командармам в среднем 50 лет, комдивам — 46», — заявил Путин во время встречи с участниками программы «Время героев». Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». Ранее аналитики компании «Пятерочка» также заявили, что средний возраст предпринимателей уменьшился. Теперь он составляет 30-35 лет, хотя еще год назад был в районе 40 лет.