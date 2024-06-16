Армия Израиля ввела «тактическую паузу» в боях в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ведении «тактической паузы» в военных действиях в Газе для гуманитарных целей. Перемирие будет действовать ежедневно с 8:00 до 19:00 по местному времени и затронет район дороги от контрольно-пропускного пункта «Керем-Шалом» по дороге Салах-эд-Дин и далее на север.
«С 08.00 до 19.00 каждый день до дальнейшего уведомления будет действовать тактическая пауза. <....> Эта мера принята для увеличения объемов гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, и была согласована с ООН и международными организациями», — сообщает ЦАХАЛ в своем telegram-канале. Тактическая пауза введена с Положением об облегчении доставки гуманитарной помощи и будет действовать каждый день.
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 года. Тогда движение ХАМАС атаковала южные территории Израиля. В результате погибло около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля начинает ответ на операцию «Железные мечи». 11 июня Совет Безопасности ООН одобрил проект резолюции, направленный на поддержку перемирия между Израилем и ХАМАС.
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