СБ ООН принял проект резолюции США по сделке о перемирии в Газе

В ООН приняли американскую резолюциюФото: Patrick Gruban/Wikipedia
Совет Безопасности ООН одобрил проект резолюции, направленный на поддержку перемирия между Израилем и ХАМАС. Проект был предложен Соединенными Штатами, сообщает NBC News.
«Из 15 членов Совбеза 14 проголосовали за резолюцию, Россия воздержалась», — сообщает NBC News. Резолюция призывает к отказу от любых действий, ведущих к изменению демографии или границ в Газе, и подчеркивает важность возобновления диалога между Израилем и Палестиной с целью создания двух демократических государств, которые будут соответствовать международному праву и международным соглашениям.
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 года. Тогда палестинское движение ХАМАС совершило нападение на южные территории Израиля. В результате атаки погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Совет Безопасности ООН одобрил проект резолюции, направленный на поддержку перемирия между Израилем и ХАМАС. Проект был предложен Соединенными Штатами, сообщает NBC News. «Из 15 членов Совбеза 14 проголосовали за резолюцию, Россия воздержалась», — сообщает NBC News. Резолюция призывает к отказу от любых действий, ведущих к изменению демографии или границ в Газе, и подчеркивает важность возобновления диалога между Израилем и Палестиной с целью создания двух демократических государств, которые будут соответствовать международному праву и международным соглашениям. Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 года. Тогда палестинское движение ХАМАС совершило нападение на южные территории Израиля. В результате атаки погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».