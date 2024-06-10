СБ ООН принял проект резолюции США по сделке о перемирии в Газе

11 июня 2024 в 01:22 Размер текста - 17 +

В ООН приняли американскую резолюцию Фото: Patrick Gruban/Wikipedia Совет Безопасности ООН одобрил проект резолюции, направленный на поддержку перемирия между Израилем и ХАМАС. Проект был предложен Соединенными Штатами, сообщает NBC News. «Из 15 членов Совбеза 14 проголосовали за резолюцию, Россия воздержалась», — сообщает NBC News . Резолюция призывает к отказу от любых действий, ведущих к изменению демографии или границ в Газе, и подчеркивает важность возобновления диалога между Израилем и Палестиной с целью создания двух демократических государств, которые будут соответствовать международному праву и международным соглашениям. Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 года. Тогда палестинское движение ХАМАС совершило нападение на южные территории Израиля. В результате атаки погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совет Безопасности ООН одобрил проект резолюции, направленный на поддержку перемирия между Израилем и ХАМАС. Проект был предложен Соединенными Штатами, сообщает NBC News. «Из 15 членов Совбеза 14 проголосовали за резолюцию, Россия воздержалась», — сообщает NBC News. Резолюция призывает к отказу от любых действий, ведущих к изменению демографии или границ в Газе, и подчеркивает важность возобновления диалога между Израилем и Палестиной с целью создания двух демократических государств, которые будут соответствовать международному праву и международным соглашениям. Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 года. Тогда палестинское движение ХАМАС совершило нападение на южные территории Израиля. В результате атаки погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».