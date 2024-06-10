10 июня 2024

СБ ООН принял проект резолюции США по сделке о перемирии в Газе

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, генеральная ассамблея
В ООН приняли американскую резолюцию Фото:

Совет Безопасности ООН одобрил проект резолюции, направленный на поддержку перемирия между Израилем и ХАМАС. Проект был предложен Соединенными Штатами, сообщает NBC News.

«Из 15 членов Совбеза 14 проголосовали за резолюцию, Россия воздержалась», — сообщает NBC News. Резолюция призывает к отказу от любых действий, ведущих к изменению демографии или границ в Газе, и подчеркивает важность возобновления диалога между Израилем и Палестиной с целью создания двух демократических государств, которые будут соответствовать международному праву и международным соглашениям.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 года. Тогда палестинское движение ХАМАС совершило нападение на южные территории Израиля. В результате атаки погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».

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Совет Безопасности ООН одобрил проект резолюции, направленный на поддержку перемирия между Израилем и ХАМАС. Проект был предложен Соединенными Штатами, сообщает NBC News. «Из 15 членов Совбеза 14 проголосовали за резолюцию, Россия воздержалась», — сообщает NBC News. Резолюция призывает к отказу от любых действий, ведущих к изменению демографии или границ в Газе, и подчеркивает важность возобновления диалога между Израилем и Палестиной с целью создания двух демократических государств, которые будут соответствовать международному праву и международным соглашениям. Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 года. Тогда палестинское движение ХАМАС совершило нападение на южные территории Израиля. В результате атаки погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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