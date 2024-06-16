В Белом доме оценили мирное предложение Путина по Украине

Салливан: инициатива Путина по миру на Украине противоречит здравому смыслу

16 июня 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

Джейк Салливан выступил против предложения Владимира Путина по Украине Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что предложения главы РФ Владимира Путина по решению конфликта на Украине якобы противоречат здравому смыслу. Об этом он высказался на конференции по Украине в Швейцарии. «Ни одна ответственная страна не может сказать, что это разумная основа для мира. Это противоречит Уставу ООН, это противоречит элементарной морали, это противоречит элементарному здравому смыслу», — считает Джейк Салливан. Трансляция выступления велась на сайте МИД Швейцарии. Ранее Путин выдвинул последнее мирное предложение по Украине. Он отметил, что переговорный процесс начнется после того, как украинские военные покинут новые регионы РФ. Если Украина отвергнет и это предложение, то позиция РФ в будущем будет жестче. Путин отмечал, что Москва предлагает именно закончить, а не заморозить конфликт. Однако Салливан иного мнения. Он против того, чтобы ВСУ выходили из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Саммит по Украине проходит с 15 июня. Как прошел первый день — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что предложения главы РФ Владимира Путина по решению конфликта на Украине якобы противоречат здравому смыслу. Об этом он высказался на конференции по Украине в Швейцарии. «Ни одна ответственная страна не может сказать, что это разумная основа для мира. Это противоречит Уставу ООН, это противоречит элементарной морали, это противоречит элементарному здравому смыслу», — считает Джейк Салливан. Трансляция выступления велась на сайте МИД Швейцарии. Ранее Путин выдвинул последнее мирное предложение по Украине. Он отметил, что переговорный процесс начнется после того, как украинские военные покинут новые регионы РФ. Если Украина отвергнет и это предложение, то позиция РФ в будущем будет жестче. Путин отмечал, что Москва предлагает именно закончить, а не заморозить конфликт. Однако Салливан иного мнения. Он против того, чтобы ВСУ выходили из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Саммит по Украине проходит с 15 июня. Как прошел первый день — в материале URA.RU.