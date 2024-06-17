Суд над американским журналистом Гершковичем пройдет в закрытом режиме

Свердловский облсуд закроет рассмотрение дела американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Заседание пройдет 26 июня, рассказали в инстанции.
«Процесс будет проходить в закрытом режиме. Первое судебное заседание назначено на 26 июня 2024 года. Судья Андрей Минеев Андрей», — следует из сообщения.
Гершкович в России собирал информацию про отношение граждан к ЧВК «Вагнер». Он был задержан ФСБ РФ 30 марта 2023 года в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже за «Уралвагонзаводом» (главным танковым заводом РФ). После этого его доставили в московское СИЗО «Лефортово», но 13 июня2024-го Генпрокуратура направила его дело в суд Екатеринбурга. Полная информация о деле американского автора — в сюжете URA.RU.
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