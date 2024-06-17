17 июня 2024

В ХМАО сменился руководитель Сбера

Новым руководителем Сбера в ХМАО стал Виталий Дорошенко
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорский филиал банка возглавил Виталий Дорошенко
Югорский филиал банка возглавил Виталий Дорошенко Фото:

Новым управляющим филиала Сбера в ХМАО стал Виталий Дорошенко, сообщила URA.RU пресс-служба банка. До этого он также занимал должности топ-менеджера компании в других регионах России.

«Виталий Дорошенко назначен управляющим югорским отделением Сбербанка. За время работы в Сбербанке Виталий Дорошенко получил обширный управленческий опыт в трех территориальных банках: Северном, Среднерусском и Волго-Вятском», — говорится в сообщении.

Александр Солоп, который возглавлял Сбер в Югре до назначения на должность Дорошенко, стал управляющим Новосибирского отделения банка. «Ключевые задачи нашей команды — финансирование инфраструктурных проектов и социально значимых инициатив, внедрение и совершенствование цифровых сервисов, создание комфортной среды для жизни и развития бизнеса», — приводит слова Дорошенко пресс-служба.

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Новым управляющим филиала Сбера в ХМАО стал Виталий Дорошенко, сообщила URA.RU пресс-служба банка. До этого он также занимал должности топ-менеджера компании в других регионах России. «Виталий Дорошенко назначен управляющим югорским отделением Сбербанка. За время работы в Сбербанке Виталий Дорошенко получил обширный управленческий опыт в трех территориальных банках: Северном, Среднерусском и Волго-Вятском», — говорится в сообщении. Александр Солоп, который возглавлял Сбер в Югре до назначения на должность Дорошенко, стал управляющим Новосибирского отделения банка. «Ключевые задачи нашей команды — финансирование инфраструктурных проектов и социально значимых инициатив, внедрение и совершенствование цифровых сервисов, создание комфортной среды для жизни и развития бизнеса», — приводит слова Дорошенко пресс-служба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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