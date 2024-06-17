В ХМАО сменился руководитель Сбера

Новым управляющим филиала Сбера в ХМАО стал Виталий Дорошенко, сообщила URA.RU пресс-служба банка. До этого он также занимал должности топ-менеджера компании в других регионах России.
«Виталий Дорошенко назначен управляющим югорским отделением Сбербанка. За время работы в Сбербанке Виталий Дорошенко получил обширный управленческий опыт в трех территориальных банках: Северном, Среднерусском и Волго-Вятском», — говорится в сообщении.
Александр Солоп, который возглавлял Сбер в Югре до назначения на должность Дорошенко, стал управляющим Новосибирского отделения банка. «Ключевые задачи нашей команды — финансирование инфраструктурных проектов и социально значимых инициатив, внедрение и совершенствование цифровых сервисов, создание комфортной среды для жизни и развития бизнеса», — приводит слова Дорошенко пресс-служба.
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