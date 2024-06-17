17 июня 2024

Экс-депутат Хрипков решил принять участие в выборах главы Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Хрипков (справа) подал документы, как гражданин
Сергей Хрипков (справа) подал документы, как гражданин Фото:

Экс-депутат думы Сургута Сергей Хрипков подал документы на участие в выборах главы города. Об этом URA.RU сообщил сам Хрипков в телефонном разговоре.

«Да, заявился. Подал документы, попробую. Иду не от партии, как гражданин. Я не прикрываюсь никем и ничем и никогда. У меня 23 года муниципальной службы», — сообщил Хрипков.

Также он добавил, что в Сургуте проживает уже 54 года. «Окончил техникум дорожный. Закончил академию культуры и искусства — экономика и управление. И физкультурный институт. Так что буду пробовать», — добавил Хрипков. По данным думы Сургута, на 18 июня подали документы 17 кандидатов.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы ХМАО Виктор Сысун подал документы на участие в выборах мэра Сургута. Он сообщил, что город для него родной.

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Экс-депутат думы Сургута Сергей Хрипков подал документы на участие в выборах главы города. Об этом URA.RU сообщил сам Хрипков в телефонном разговоре. «Да, заявился. Подал документы, попробую. Иду не от партии, как гражданин. Я не прикрываюсь никем и ничем и никогда. У меня 23 года муниципальной службы», — сообщил Хрипков. Также он добавил, что в Сургуте проживает уже 54 года. «Окончил техникум дорожный. Закончил академию культуры и искусства — экономика и управление. И физкультурный институт. Так что буду пробовать», — добавил Хрипков. По данным думы Сургута, на 18 июня подали документы 17 кандидатов. Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы ХМАО Виктор Сысун подал документы на участие в выборах мэра Сургута. Он сообщил, что город для него родной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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