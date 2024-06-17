Экс-депутат Хрипков решил принять участие в выборах главы Сургута

Экс-депутат думы Сургута Сергей Хрипков подал документы на участие в выборах главы города. Об этом URA.RU сообщил сам Хрипков в телефонном разговоре.
«Да, заявился. Подал документы, попробую. Иду не от партии, как гражданин. Я не прикрываюсь никем и ничем и никогда. У меня 23 года муниципальной службы», — сообщил Хрипков.
Также он добавил, что в Сургуте проживает уже 54 года. «Окончил техникум дорожный. Закончил академию культуры и искусства — экономика и управление. И физкультурный институт. Так что буду пробовать», — добавил Хрипков. По данным думы Сургута, на 18 июня подали документы 17 кандидатов.
Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы ХМАО Виктор Сысун подал документы на участие в выборах мэра Сургута. Он сообщил, что город для него родной.
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