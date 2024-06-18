Лишние миллиарды в свердловском бюджете направят на поддержку бизнесменов

Рост бюджета Свердловской области по итогу 2023 года позволит направить дополнительные средства на 2024 год. Деньги пойдут не только на социальную сферу, но и на развитие экономики, поддержку предпринимателей. Об этом, комментируя отчет главы областного минфина Александра Старкова об исполнении бюджета за прошлый год, заявила спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина.
«Динамика положительная. Более того, есть значительный рост по сравнению с 2022 годом. Рост доходной части областного бюджета позволил нам не только выполнить все те задачи, которые стояли в 2023 году, но и увеличить плановые расходы на 2024 год. Это позволяет нам решать многие вопросы не только в социальной сфере, но и для развития экономики, поддержки малого и среднего бизнеса», — отметила Бабушкина.
В 2023 году доходы региона составили 448,5 млрд рублей. Размер профицита составил 51 млрд рублей». Расходы — 397,4 млрд рублей, из них 63,7% потратили ра соцсыеру. В частности, 103 млрд рублей ушли на образование, еще 94,8 млрд — на финансирование социальной политики, 40,9 млрд рублей на здравоохранение.
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