Мэр Котова считает, что уборка травы в Челябинске сократила последствия ливня

Мэр Челябинска Наталья Котова считает, что своевременная уборка травы и мусора помогла уходить воде после сильного ливня 23 июня быстрее. Об этом она заявила на аппаратном совещании, поручив отслеживать работу подрядчиков.
«Эта неделя дождливая. Если подрядчики будут косить траву, то пусть сразу собирают. Вчера большая часть травы и мусора была собрана и это сказалось на том, что вода уходила быстрей», — поручила Котова вице-мэру по дорхозяйству Андрею Ксензову.
Глава города также отметила оперативность работы служб города. Она уточнила, что все последствия шторма устранялись своевременно.
«СМС-сообщения 23 июня были направлены вовремя, все были предупреждены. Наши службы и МЧС оперативно работали на местах подтоплений», — уточнила Котова.
Во время мощного шторма, длившегося два часа 23 июня, в Челябинске выпала треть месячной нормы осадков. В части объектов города пропало электричество. О главных событиях, произошедших в непогоду, URA.RU рассказало в онлайн-трансляции.
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