Девочка из Челябинска страдает редким видом светобоязни

Врачам челябинской больницы пришлось собирать консилиум, чтобы разобраться с редким видом светобоязни у 12-летней Вероники, сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава региона 24 июня. Девочка не может нормально находиться на улице в солнечные дни и в период цветения, а также посещать южные страны.
«Для меня на первый план вышла мысль о так называемом компьютерно-зрительном синдроме. Как оказалось, девочка даже не знает, сколько времени проводит за планшетом и телефоном. Следует внимательно заняться наблюдением миопии, ее лечением, а также профилактикой компьютерно-зрительного синдрома», — рассказала Надежда Бибикина, врач-офтальмолог детской поликлиники №8.
Также врачи решили исключить сезонную аллергическую реакцию: зуд, покраснение глаз и слезотечение у девочки возникали два года подряд в весенний и летний период. Пока ей рекомендовали ношение специальной оптики с антибликовыми стеклами, а также использование защитных ультрафиолетовых фильтров в стеклах очков. После проведения комплексного обследования консилиум проведут повторно.
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