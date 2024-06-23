23 июня 2024

Девочка из Челябинска страдает редким видом светобоязни

Минздрав собрал консилиум для обследования 12-летней челябинки с патологией глаз
© Служба новостей «URA.RU»
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После комплексного обследования консилиум соберется вновь (фото из архива)
После комплексного обследования консилиум соберется вновь (фото из архива) Фото:

Врачам челябинской больницы пришлось собирать консилиум, чтобы разобраться с редким видом светобоязни у 12-летней Вероники, сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава региона 24 июня. Девочка не может нормально находиться на улице в солнечные дни и в период цветения, а также посещать южные страны.

«Для меня на первый план вышла мысль о так называемом компьютерно-зрительном синдроме. Как оказалось, девочка даже не знает, сколько времени проводит за планшетом и телефоном. Следует внимательно заняться наблюдением миопии, ее лечением, а также профилактикой компьютерно-зрительного синдрома», — рассказала Надежда Бибикина, врач-офтальмолог детской поликлиники №8.

Также врачи решили исключить сезонную аллергическую реакцию: зуд, покраснение глаз и слезотечение у девочки возникали два года подряд в весенний и летний период. Пока ей рекомендовали ношение специальной оптики с антибликовыми стеклами, а также использование защитных ультрафиолетовых фильтров в стеклах очков. После проведения комплексного обследования консилиум проведут повторно.

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Врачам челябинской больницы пришлось собирать консилиум, чтобы разобраться с редким видом светобоязни у 12-летней Вероники, сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава региона 24 июня. Девочка не может нормально находиться на улице в солнечные дни и в период цветения, а также посещать южные страны. «Для меня на первый план вышла мысль о так называемом компьютерно-зрительном синдроме. Как оказалось, девочка даже не знает, сколько времени проводит за планшетом и телефоном. Следует внимательно заняться наблюдением миопии, ее лечением, а также профилактикой компьютерно-зрительного синдрома», — рассказала Надежда Бибикина, врач-офтальмолог детской поликлиники №8. Также врачи решили исключить сезонную аллергическую реакцию: зуд, покраснение глаз и слезотечение у девочки возникали два года подряд в весенний и летний период. Пока ей рекомендовали ношение специальной оптики с антибликовыми стеклами, а также использование защитных ультрафиолетовых фильтров в стеклах очков. После проведения комплексного обследования консилиум проведут повторно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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