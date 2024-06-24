В Екатеринбурге умер хозяин скандального небоскреба у ЖД-вокзала

В Екатеринбурге скончался президент корпорации «АБАК» Андрей Хорошилов, который считался бенефициаром самовольно воздвигнутого бизнес-центра «Призма» (альтернативное название — «Свердловск»). О смерти бизнесмена сообщает неофициальный telegram-канал пресс-службы мэрии.
«В Екатеринбурге умер президент корпорации „АБАК“ Андрей Хорошилов», — следует из сообщения. Причина смерти не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СМП, ответ на момент публикации получить не удалось.
Хорошилов должен бы профинансировать демонтаж «Призмы». Мэрия добилась этого в результате судов. Что делать сейчас, чиновники не понимают.
Компания «ТВЦ Европейский» с привлечением средств инвесторов начала строительство «Призмы» в 2005 году. Процесс сопровождался множественными бизнес-конфликтами. В конце концов проект заморозили в 2016 году. Мэрия хочет снести с восьмого до 36 этажи и частично демонтировать первый и пятый этажи
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