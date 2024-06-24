В Екатеринбурге умер хозяин скандального небоскреба у ЖД-вокзала

Умер бизнесмен Хорошилов, который должен был снести БЦ «Призма» в Екатеринбурге
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Хорошилов должен был профинансировать демонтаж "Призмы"
Хорошилов должен был профинансировать демонтаж "Призмы" Фото:

В Екатеринбурге скончался президент корпорации «АБАК» Андрей Хорошилов, который считался бенефициаром самовольно воздвигнутого бизнес-центра «Призма» (альтернативное название — «Свердловск»). О смерти бизнесмена сообщает неофициальный telegram-канал пресс-службы мэрии.

«В Екатеринбурге умер президент корпорации „АБАК“ Андрей Хорошилов», — следует из сообщения. Причина смерти не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СМП, ответ на момент публикации получить не удалось.

Хорошилов должен бы профинансировать демонтаж «Призмы». Мэрия добилась этого в результате судов. Что делать сейчас, чиновники не понимают. 

Компания «ТВЦ Европейский» с привлечением средств инвесторов начала строительство «Призмы» в 2005 году. Процесс сопровождался множественными бизнес-конфликтами. В конце концов проект заморозили в 2016 году. Мэрия хочет снести с восьмого до 36 этажи и частично демонтировать первый и пятый этажи

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В Екатеринбурге скончался президент корпорации «АБАК» Андрей Хорошилов, который считался бенефициаром самовольно воздвигнутого бизнес-центра «Призма» (альтернативное название — «Свердловск»). О смерти бизнесмена сообщает неофициальный telegram-канал пресс-службы мэрии. «В Екатеринбурге умер президент корпорации „АБАК“ Андрей Хорошилов», — следует из сообщения. Причина смерти не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СМП, ответ на момент публикации получить не удалось. Хорошилов должен бы профинансировать демонтаж «Призмы». Мэрия добилась этого в результате судов. Что делать сейчас, чиновники не понимают.  Компания «ТВЦ Европейский» с привлечением средств инвесторов начала строительство «Призмы» в 2005 году. Процесс сопровождался множественными бизнес-конфликтами. В конце концов проект заморозили в 2016 году. Мэрия хочет снести с восьмого до 36 этажи и частично демонтировать первый и пятый этажи
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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