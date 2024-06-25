Дома в центре Челябинска оформили подсветкой. Фото

25 июня 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

В Челябинске подсветку установят еще на 13 домах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске жилые дома на улице Братьев Кашириных и проспекте Ленина украсили архитектурно-художественной подсветкой. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. «Теперь в темное время суток красиво подсвечен жилой комплекс „Кировский“ по улице Братьев Кашириных. Также подсветкой украшены дома по проспекту Ленина между театром ЧТЗ и Комсомольской площадью и два дома по улице Сталеваров» — сообщили в мэрии. Планируется освещение еще 13 домов по проспекту Ленина. После завершения ремонта фасада подсветку установят и на доме № 54 по улице Ленина, который сейчас скрыт за фальшфасадом. При монтаже использовали энергоэффективные светильники telegram-канал пресс-службы мэрии Челябинска фото: Подсветку установили на ЖК «Кировский» telegram-канал пресс-службы мэрии Челябинска фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске жилые дома на улице Братьев Кашириных и проспекте Ленина украсили архитектурно-художественной подсветкой. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. «Теперь в темное время суток красиво подсвечен жилой комплекс „Кировский“ по улице Братьев Кашириных. Также подсветкой украшены дома по проспекту Ленина между театром ЧТЗ и Комсомольской площадью и два дома по улице Сталеваров» — сообщили в мэрии. Планируется освещение еще 13 домов по проспекту Ленина. После завершения ремонта фасада подсветку установят и на доме № 54 по улице Ленина, который сейчас скрыт за фальшфасадом.