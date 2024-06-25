Дома в центре Челябинска оформили подсветкой. Фото

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Подсветка на улицах Кургана. Курган, вечернее освещение, иллюминация, город курган, подсветка, улицы кургана
В Челябинске подсветку установят еще на 13 домах Фото:

В Челябинске жилые дома на улице Братьев Кашириных и проспекте Ленина украсили архитектурно-художественной подсветкой. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.

«Теперь в темное время суток красиво подсвечен жилой комплекс „Кировский“ по улице Братьев Кашириных. Также подсветкой украшены дома по проспекту Ленина между театром ЧТЗ и Комсомольской площадью и два дома по улице Сталеваров» — сообщили в мэрии.

Планируется освещение еще 13 домов по проспекту Ленина. После завершения ремонта фасада подсветку установят и на доме № 54 по улице Ленина, который сейчас скрыт за фальшфасадом.

При монтаже использовали энергоэффективные светильники
При монтаже использовали энергоэффективные светильники
Подсветку установили на ЖК «Кировский»
Подсветку установили на ЖК «Кировский»

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В Челябинске жилые дома на улице Братьев Кашириных и проспекте Ленина украсили архитектурно-художественной подсветкой. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. «Теперь в темное время суток красиво подсвечен жилой комплекс „Кировский“ по улице Братьев Кашириных. Также подсветкой украшены дома по проспекту Ленина между театром ЧТЗ и Комсомольской площадью и два дома по улице Сталеваров» — сообщили в мэрии. Планируется освещение еще 13 домов по проспекту Ленина. После завершения ремонта фасада подсветку установят и на доме № 54 по улице Ленина, который сейчас скрыт за фальшфасадом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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