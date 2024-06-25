В Челябинске жилые дома на улице Братьев Кашириных и проспекте Ленина украсили архитектурно-художественной подсветкой. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.
«Теперь в темное время суток красиво подсвечен жилой комплекс „Кировский“ по улице Братьев Кашириных. Также подсветкой украшены дома по проспекту Ленина между театром ЧТЗ и Комсомольской площадью и два дома по улице Сталеваров» — сообщили в мэрии.
Планируется освещение еще 13 домов по проспекту Ленина. После завершения ремонта фасада подсветку установят и на доме № 54 по улице Ленина, который сейчас скрыт за фальшфасадом.
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