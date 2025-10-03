Челябинцы интенсивно утепляют дома и квартиры в преддверии зимы

В Челябинске осенью 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос на утепление балконов и лоджий вырос на 6,12%, по Челябинской области интерес к подготовке жилья к осени вырос на 6%. Остеклить лоджию в городе в среднем можно за 800 рублей за квадрат, сообщили в пресс-службе «Авито».
«В Челябинске и области можно увидеть рост спроса на утепление балконов и лоджий. Также жители чаще заказывают остекление балконов», — сообщили в пресс-службе.
Согласно сервису «Авито», сейчас в Челябинске средняя стоимость остекления и утепления лоджий варьируется от 800 рублей за квадратный метр, а ремонта кондиционеров — от 1000 рублей. В целом по Уральскому федеральному округу активнее всего к холодам готовятся жители, проживающие в Нижнем Тагиле (2,3 раза) и Ямало-Ненецком автономном округе (+54%). В среднем по округу спрос увеличился на 14%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!