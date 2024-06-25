На АЭС в Болгарии зафиксирована утечка радиоактивной воды

25 июня 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

В Болгарии зафиксирована утечка радиоактивной воды на АЭС «Козлодуй» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU На атомной электростанции «Козлодуй» в Болгарии была обнаружена утечка радиоактивной воды. Инцидент произошел в герметичном помещении 6-го энергоблока. Об этом сообщил директор АЭС Валентин Николов. «Инцидент произошел на прошлой неделе во время процедуры по остановке 6-го энергоблока АЭС, где ранее был зафиксирован дефект третьего парогенератора. Именно там была отмечена протечка воды из первого во второй контур, которая произошла из-за ошибки персонала», — заявил Николов в интервью телеканалу BTV . Он также отметил, что вытекло из энергоблока около восьми кубометров воды, однако никакой опасности для персонала станции и окружающих не было. Директор АЭС сообщил, что последствия утечки уже устранены, и энергоблок планируется в скором времени ввести в эксплуатацию. По его словам, сотрудник, который допустил ошибку, был отстранен от работы. Ранее свою работу прекратила крупнейшая АЭС Финляндии «Олкилуото-3». Приостановка работы реактора на ядерную безопасность страны никак не повлияла, передает 360.ru . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На атомной электростанции «Козлодуй» в Болгарии была обнаружена утечка радиоактивной воды. Инцидент произошел в герметичном помещении 6-го энергоблока. Об этом сообщил директор АЭС Валентин Николов. «Инцидент произошел на прошлой неделе во время процедуры по остановке 6-го энергоблока АЭС, где ранее был зафиксирован дефект третьего парогенератора. Именно там была отмечена протечка воды из первого во второй контур, которая произошла из-за ошибки персонала», — заявил Николов в интервью телеканалу BTV. Он также отметил, что вытекло из энергоблока около восьми кубометров воды, однако никакой опасности для персонала станции и окружающих не было. Директор АЭС сообщил, что последствия утечки уже устранены, и энергоблок планируется в скором времени ввести в эксплуатацию. По его словам, сотрудник, который допустил ошибку, был отстранен от работы. Ранее свою работу прекратила крупнейшая АЭС Финляндии «Олкилуото-3». Приостановка работы реактора на ядерную безопасность страны никак не повлияла, передает 360.ru.