На АЭС в Болгарии зафиксирована утечка радиоактивной воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
АО "Далур". Село Уксянское, Курганская область, радиация, радиационный фон
В Болгарии зафиксирована утечка радиоактивной воды на АЭС «Козлодуй» Фото:

На атомной электростанции «Козлодуй» в Болгарии была обнаружена утечка радиоактивной воды. Инцидент произошел в герметичном помещении 6-го энергоблока. Об этом сообщил директор АЭС Валентин Николов.

«Инцидент произошел на прошлой неделе во время процедуры по остановке 6-го энергоблока АЭС, где ранее был зафиксирован дефект третьего парогенератора. Именно там была отмечена протечка воды из первого во второй контур, которая произошла из-за ошибки персонала», — заявил Николов в интервью телеканалу BTV. Он также отметил, что вытекло из энергоблока около восьми кубометров воды, однако никакой опасности для персонала станции и окружающих не было.

Директор АЭС сообщил, что последствия утечки уже устранены, и энергоблок планируется в скором времени ввести в эксплуатацию. По его словам, сотрудник, который допустил ошибку, был отстранен от работы.

Ранее свою работу прекратила крупнейшая АЭС Финляндии «Олкилуото-3». Приостановка работы реактора на ядерную безопасность страны никак не повлияла, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На атомной электростанции «Козлодуй» в Болгарии была обнаружена утечка радиоактивной воды. Инцидент произошел в герметичном помещении 6-го энергоблока. Об этом сообщил директор АЭС Валентин Николов. «Инцидент произошел на прошлой неделе во время процедуры по остановке 6-го энергоблока АЭС, где ранее был зафиксирован дефект третьего парогенератора. Именно там была отмечена протечка воды из первого во второй контур, которая произошла из-за ошибки персонала», — заявил Николов в интервью телеканалу BTV. Он также отметил, что вытекло из энергоблока около восьми кубометров воды, однако никакой опасности для персонала станции и окружающих не было. Директор АЭС сообщил, что последствия утечки уже устранены, и энергоблок планируется в скором времени ввести в эксплуатацию. По его словам, сотрудник, который допустил ошибку, был отстранен от работы. Ранее свою работу прекратила крупнейшая АЭС Финляндии «Олкилуото-3». Приостановка работы реактора на ядерную безопасность страны никак не повлияла, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...