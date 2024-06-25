25 июня 2024

В Челябинске продают сауну за 40 миллионов рублей. Скрин

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Сауна имеет собственную огороженную территорию Фото:

Сауну площадью 430 квадратных метров в Ленинском районе Челябинска выставили на продажу за 40 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.

«Продам оздоровительный комплекс. Отдельно стоящее здание с огороженной территорией. Под всем зданием имеется отапливаемый технический подвал», — сообщает автор объявления на сайте «Авито».

Также продавец указывает, что около реализуемого объекта есть территория на 10 парковочных мест. Имеется центральное отопление. Комплекс готов к эксплуатации.

Ранее сауну за 15 миллионов рублей выставили на продажу в Еткульском районе. Ее площадь составляет 575 квадратных метров.

Объект располагается на улице Новороссийской в Челябинске
Объект располагается на улице Новороссийской в Челябинске

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Сауну площадью 430 квадратных метров в Ленинском районе Челябинска выставили на продажу за 40 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Продам оздоровительный комплекс. Отдельно стоящее здание с огороженной территорией. Под всем зданием имеется отапливаемый технический подвал», — сообщает автор объявления на сайте «Авито». Также продавец указывает, что около реализуемого объекта есть территория на 10 парковочных мест. Имеется центральное отопление. Комплекс готов к эксплуатации. Ранее сауну за 15 миллионов рублей выставили на продажу в Еткульском районе. Ее площадь составляет 575 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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