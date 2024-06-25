Сауну площадью 430 квадратных метров в Ленинском районе Челябинска выставили на продажу за 40 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.
«Продам оздоровительный комплекс. Отдельно стоящее здание с огороженной территорией. Под всем зданием имеется отапливаемый технический подвал», — сообщает автор объявления на сайте «Авито».
Также продавец указывает, что около реализуемого объекта есть территория на 10 парковочных мест. Имеется центральное отопление. Комплекс готов к эксплуатации.
Ранее сауну за 15 миллионов рублей выставили на продажу в Еткульском районе. Ее площадь составляет 575 квадратных метров.
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