Экономика Бизнес В Челябинске продают сауну за 40 миллионов рублей. Скрин 25 июня 2024 в 23:31 Размер текста - 17 + Сауна имеет собственную огороженную территорию Фото: Размик Закарян © URA.RU Сауну площадью 430 квадратных метров в Ленинском районе Челябинска выставили на продажу за 40 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Продам оздоровительный комплекс. Отдельно стоящее здание с огороженной территорией. Под всем зданием имеется отапливаемый технический подвал», — сообщает автор объявления на сайте «Авито». Также продавец указывает, что около реализуемого объекта есть территория на 10 парковочных мест. Имеется центральное отопление. Комплекс готов к эксплуатации. Ранее сауну за 15 миллионов рублей выставили на продажу в Еткульском районе. Ее площадь составляет 575 квадратных метров. Объект располагается на улице Новороссийской в Челябинске Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_430_m_4093900784 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сауну площадью 430 квадратных метров в Ленинском районе Челябинска выставили на продажу за 40 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Продам оздоровительный комплекс. Отдельно стоящее здание с огороженной территорией. Под всем зданием имеется отапливаемый технический подвал», — сообщает автор объявления на сайте «Авито». Также продавец указывает, что около реализуемого объекта есть территория на 10 парковочных мест. Имеется центральное отопление. Комплекс готов к эксплуатации. Ранее сауну за 15 миллионов рублей выставили на продажу в Еткульском районе. Ее площадь составляет 575 квадратных метров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям