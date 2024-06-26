В Кремле ответили на вопрос об обмене Гершковича на россиянина

Песков: вопрос Гершковича резонансный для США, а не для России
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Эван Гершкович в Свердловском областном суде. Екатеринбург, гершкович эван
В Кремле следят за делом Гершковича Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Никаких сигналов по судебному процессу журналиста Эвана Гершковича в Кремле дать не могут, в том числе в вопросе его обмена. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что эта тема «любит тишину».

«Сейчас, как и ранее, нельзя говорить ни о каких сигналах. Можно только повторить, что эта тема любит тишину. Судебный процесс мы не можем никак комментировать. Тема резонансная в США. Но не столь резонансная внутри нашей страны», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что необходимо дождаться вынесения вердикта.

Журналист Эван Гершкович был арестован в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Он работал в американском издании The Wall Street Journal. Сегодня в Екатеринбурге начался судебный процесс по его делу.

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Никаких сигналов по судебному процессу журналиста Эвана Гершковича в Кремле дать не могут, в том числе в вопросе его обмена. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что эта тема «любит тишину». «Сейчас, как и ранее, нельзя говорить ни о каких сигналах. Можно только повторить, что эта тема любит тишину. Судебный процесс мы не можем никак комментировать. Тема резонансная в США. Но не столь резонансная внутри нашей страны», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что необходимо дождаться вынесения вердикта. Журналист Эван Гершкович был арестован в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Он работал в американском издании The Wall Street Journal. Сегодня в Екатеринбурге начался судебный процесс по его делу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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