В Кремле ответили на вопрос об обмене Гершковича на россиянина

Песков: вопрос Гершковича резонансный для США, а не для России

26 июня 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

В Кремле следят за делом Гершковича Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal Никаких сигналов по судебному процессу журналиста Эвана Гершковича в Кремле дать не могут, в том числе в вопросе его обмена. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что эта тема «любит тишину». «Сейчас, как и ранее, нельзя говорить ни о каких сигналах. Можно только повторить, что эта тема любит тишину. Судебный процесс мы не можем никак комментировать. Тема резонансная в США. Но не столь резонансная внутри нашей страны», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что необходимо дождаться вынесения вердикта. Журналист Эван Гершкович был арестован в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Он работал в американском издании The Wall Street Journal. Сегодня в Екатеринбурге начался судебный процесс по его делу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Никаких сигналов по судебному процессу журналиста Эвана Гершковича в Кремле дать не могут, в том числе в вопросе его обмена. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что эта тема «любит тишину». «Сейчас, как и ранее, нельзя говорить ни о каких сигналах. Можно только повторить, что эта тема любит тишину. Судебный процесс мы не можем никак комментировать. Тема резонансная в США. Но не столь резонансная внутри нашей страны», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что необходимо дождаться вынесения вердикта. Журналист Эван Гершкович был арестован в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Он работал в американском издании The Wall Street Journal. Сегодня в Екатеринбурге начался судебный процесс по его делу.