В Кремле ответили на вопрос об обмене Гершковича на россиянина

Никаких сигналов по судебному процессу журналиста Эвана Гершковича в Кремле дать не могут, в том числе в вопросе его обмена. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что эта тема «любит тишину».
«Сейчас, как и ранее, нельзя говорить ни о каких сигналах. Можно только повторить, что эта тема любит тишину. Судебный процесс мы не можем никак комментировать. Тема резонансная в США. Но не столь резонансная внутри нашей страны», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что необходимо дождаться вынесения вердикта.
Журналист Эван Гершкович был арестован в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Он работал в американском издании The Wall Street Journal. Сегодня в Екатеринбурге начался судебный процесс по его делу.
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