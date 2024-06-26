Mercedes, пятизвездочный отель и еда: райдер главной звезды Дня молодежи в Екатеринбурге

Коста Лакоста просит M&M’s и Red Bull перед концертом в Екатеринбурге

27 июня 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Коста Лакоста выступит 29 июня Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певец Коста Лакоста — один из хедлайнеров Дня молодежи в Екатеринбурге — попросил организаторов концерта купить авиабилеты в эконом-класс, предоставить микроавтобус Mercedes V, а в гримерке поставить только безалкогольные напитки, фруктовую тарелку и положить M&M’s. Райдер артиста появился на портале госзакупок. Пожелания у певца довольно скромные — добираться команда из трех человек будет в эконом-классе, дополнительно понадобятся лишь одно место для багажа и три Space+ (места с увеличенным расстоянием между креслами). По Екатеринбургу музыканты предпочитают передвигаться на микроавтобусе Mercedes V, а жить — в пятизвездочном отеле (номера стандарт и люкс). В гримерке нужны зеркало в полный рост, портативная колонка JBL BOOMBOX, чайник, 12 бутылок минеральной воды, фруктово-ягодная тарелка, протеиновые батончики без сахара, новые белые чистые махровые полотенца в двух размерах. Из любопытных вещей — драже M&M’s с арахисом и жевательная резинка. Артист, как и группа Dabro, не употребляет алкоголь перед выступлением — вместо спиртных напитков Коста Лакоста просит вишневый сок Rich, Sprite, Fanta и энергетик Red Bull без сахара. День молодежи пройдет в Екатеринбурге 29 июня. Гуляния продлятся весь день, в финале на сцену выйдут Коста Лакоста и DJ Rudenkо. Полная программа праздника — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец Коста Лакоста — один из хедлайнеров Дня молодежи в Екатеринбурге — попросил организаторов концерта купить авиабилеты в эконом-класс, предоставить микроавтобус Mercedes V, а в гримерке поставить только безалкогольные напитки, фруктовую тарелку и положить M&M’s. Райдер артиста появился на портале госзакупок. Пожелания у певца довольно скромные — добираться команда из трех человек будет в эконом-классе, дополнительно понадобятся лишь одно место для багажа и три Space+ (места с увеличенным расстоянием между креслами). По Екатеринбургу музыканты предпочитают передвигаться на микроавтобусе Mercedes V, а жить — в пятизвездочном отеле (номера стандарт и люкс). В гримерке нужны зеркало в полный рост, портативная колонка JBL BOOMBOX, чайник, 12 бутылок минеральной воды, фруктово-ягодная тарелка, протеиновые батончики без сахара, новые белые чистые махровые полотенца в двух размерах. Из любопытных вещей — драже M&M’s с арахисом и жевательная резинка. Артист, как и группа Dabro, не употребляет алкоголь перед выступлением — вместо спиртных напитков Коста Лакоста просит вишневый сок Rich, Sprite, Fanta и энергетик Red Bull без сахара. День молодежи пройдет в Екатеринбурге 29 июня. Гуляния продлятся весь день, в финале на сцену выйдут Коста Лакоста и DJ Rudenkо. Полная программа праздника — в материале URA.RU.