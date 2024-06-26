Лучшую свердловскую выпускницу убеждают уехать в Москву, но у нее другой план. Фото

Первая свердловская 300-балльница на ЕГЭ хочет остаться в регионе

26 июня 2024 в 22:18 Размер текста - 17 +

Предварительные итоги госэкзамена по региону подведены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Единственная (на данный момент) 300-балльница на ЕГЭ в Свердловской области Анна Марковская (Новоуральск, лицей №56) столкнулась с дилеммой: учителя убеждают ее уехать в столицу, а сама она хочет строить карьеру в Екатеринбурге. Об этом девушка рассказала URA.RU. Анна получила 100 баллов по русскому и английскому языкам, а также литературе. «Многие учителя сказали: „Поступай в МГУ, там такие звезды!“ Думаю, что таких звезд может быть не видно на фоне других. Не вижу ничего плохого в том, чтобы остаться здесь [в Свердловской области] и применить свои знания в родном регионе. Думаю, что свои преимущества и недостатки есть у любого вуза, у любого города», — поделилась Анна. Она планирует поступить на кафедру русской филологии УрФУ. Анна видит своим призванием науку Фото предоставлено Анной Марковской Девушка также рассказала, что она — по жизни исследователь, а научная деятельность и саморазвитие для нее в радость, как хобби. «Перед поступлением в вуз хочу начать писать научные статьи, хочу изучать древний русский язык. Летом, возможно, съезжу в Москву. Там я была недавно и хотела бы снова оказаться в этом городе. Моя подруга (стобалльница по литературе Диана Плюхина) тоже остается в Екатеринбурге. Думаю, если бы она сделала выбор в пользу переезда, то тогда я бы ее поддержала и поехала вместе с ней в Санкт-Петербург, например», — допустила Анна. Она увлекается изобразительным искусством и музыкой, обожает ходить в музеи и галереи. Свое хобби она перенаправила в знания и стала победителем регионального этапа в СОЖ по МХК. В сентябре она получит губернаторскую премию и по русскому языку. Еще до начала ЕГЭ Анна фактически гарантировала себе поступление в престижный университет. Она занимала первые места в олимпиадах Высшей школы экономики (ВШЭ) по русскому и английскому, в Плехановской олимпиаде (по тем же предметам) и в олимпиаде УрФУ «Изумруд» по русскому языку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Единственная (на данный момент) 300-балльница на ЕГЭ в Свердловской области Анна Марковская (Новоуральск, лицей №56) столкнулась с дилеммой: учителя убеждают ее уехать в столицу, а сама она хочет строить карьеру в Екатеринбурге. Об этом девушка рассказала URA.RU. Анна получила 100 баллов по русскому и английскому языкам, а также литературе. «Многие учителя сказали: „Поступай в МГУ, там такие звезды!“ Думаю, что таких звезд может быть не видно на фоне других. Не вижу ничего плохого в том, чтобы остаться здесь [в Свердловской области] и применить свои знания в родном регионе. Думаю, что свои преимущества и недостатки есть у любого вуза, у любого города», — поделилась Анна. Она планирует поступить на кафедру русской филологии УрФУ. Девушка также рассказала, что она — по жизни исследователь, а научная деятельность и саморазвитие для нее в радость, как хобби. «Перед поступлением в вуз хочу начать писать научные статьи, хочу изучать древний русский язык. Летом, возможно, съезжу в Москву. Там я была недавно и хотела бы снова оказаться в этом городе. Моя подруга (стобалльница по литературе Диана Плюхина) тоже остается в Екатеринбурге. Думаю, если бы она сделала выбор в пользу переезда, то тогда я бы ее поддержала и поехала вместе с ней в Санкт-Петербург, например», — допустила Анна. Она увлекается изобразительным искусством и музыкой, обожает ходить в музеи и галереи. Свое хобби она перенаправила в знания и стала победителем регионального этапа в СОЖ по МХК. В сентябре она получит губернаторскую премию и по русскому языку. Еще до начала ЕГЭ Анна фактически гарантировала себе поступление в престижный университет. Она занимала первые места в олимпиадах Высшей школы экономики (ВШЭ) по русскому и английскому, в Плехановской олимпиаде (по тем же предметам) и в олимпиаде УрФУ «Изумруд» по русскому языку.