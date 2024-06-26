26 июня 2024

Собянин сделает дорогой подарок городу ХМАО, где был мэром

Мэрия Москвы выделит деньги на реконструкцию сквера в Когалыме
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Москвы поможет Когалыму в реконструкции сквера
Мэрия Москвы поможет Когалыму в реконструкции сквера Фото:

Мэрия Москвы перечислит 370 миллионов рублей на реконструкцию сквера первопроходцев в Когалыме. Эту информацию URA.RU подтвердил глава города Николай Пальчиков.

«Сергей Собянин — почетный житель Когалыма. В 2025 году отмечается 50-летие со дня образования Когалыма, будет праздноваться 85-ая годовщина со дня победы в Великой Отечественной войне. С учетом всего этого и обратились в мэрию Москвы и получили положительный ответ», — поделился необычным способом краудфандинга с журналистом агентства Пальчиков.

Депутаты думы ХМАО на заседании окружного парламента приняли законопроект, который позволит провести это транш из мэрии Москвы. Деньги сначала поступят в региональный бюджет, а затем будут перечислены администрации Когалыма.

Собянин в 1980-ые годы являлся депутатом Когалыма, затем возглавлял горисполком. В 1990 году стал руководителем городской налоговой инспекции, а с 1991 по 1993 годы занимал пост мэра. 

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Мэрия Москвы перечислит 370 миллионов рублей на реконструкцию сквера первопроходцев в Когалыме. Эту информацию URA.RU подтвердил глава города Николай Пальчиков. «Сергей Собянин — почетный житель Когалыма. В 2025 году отмечается 50-летие со дня образования Когалыма, будет праздноваться 85-ая годовщина со дня победы в Великой Отечественной войне. С учетом всего этого и обратились в мэрию Москвы и получили положительный ответ», — поделился необычным способом краудфандинга с журналистом агентства Пальчиков. Депутаты думы ХМАО на заседании окружного парламента приняли законопроект, который позволит провести это транш из мэрии Москвы. Деньги сначала поступят в региональный бюджет, а затем будут перечислены администрации Когалыма. Собянин в 1980-ые годы являлся депутатом Когалыма, затем возглавлял горисполком. В 1990 году стал руководителем городской налоговой инспекции, а с 1991 по 1993 годы занимал пост мэра. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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